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PGA／BMW錦標賽與伍茲同組 潘政琮直呼美夢成真

2019-08-16 13:53聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

潘政琮(圖)與伍茲同組。 路透
潘政琮(圖)與伍茲同組。 路透
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聯邦快遞盃季後賽系列戰第2站BMW錦標賽首輪開打，我國高球好手潘政琮獲得與偶像「老虎伍茲（Tiger Woods）同組揮桿的機會，結果兩人都繳出71（-1）桿並列第50的成績，潘政琮更在賽後分享獲得伍茲的簽名，直呼美夢成真。

BMW首輪潘政琮獵下1鷹、抓3隻小鳥，但也吞下4個柏忌，上周因傷在北信菁英賽第二輪賽前選擇退賽的伍茲狀況同樣較為起伏，抓下4隻小鳥、吞3柏忌，都以71桿作收。

上周打完潘政琮在積分榜上排名第37、伍茲第38，也讓兩人有了首次同組揮桿的機會，能夠與偶像同組打球，賽後潘政琮還準備了一件「老虎T恤」給他簽名，也讓他直呼夢想成真。

「我看了他的每一桿，就他打的球來看，這不是他非常好的一天，可是他的許多鐵桿打得非常好，他擊球的方式真的很了不起。」潘政琮在賽後說。

而上周因傷退賽的伍茲，對首輪表現不太滿意，「我在果嶺周圍出現了太多小錯誤，有幾次推桿我應該拿下的。所有參賽選手看來都在標準桿之下，但我今天卻沒有做到最好。」

首日美國好手湯瑪斯（Justin Thomas）與寇克拉克（Jason Kokrak）都揮出65（-7）桿最佳，並列領先。

潘政琮伍茲老虎

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