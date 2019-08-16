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辛辛那堤網賽／費德勒爆冷落敗 男單16強止步

2019-08-16 10:57中央社 辛辛那提15日綜合外電報導

費德勒。 美聯社
費德勒。 美聯社
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瑞士網球好手費德勒今天在ATP辛辛那提大師賽（Cincinnati Masters）第3輪比賽中，首度對上俄羅斯選手盧布列夫，但最後爆冷以3比6、4比6落敗。

這是「費爸」費德勒（Roger Federer）在溫布頓網賽決賽敗給塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）後的第2戰。上週剛滿38歲的費德瑞曾在辛辛那提大師賽7度封王，但這次未能大展身手。

法新社報導，費德勒表示：「我一開始很難發出好球，前面發球局被破，所以就變這樣，或許有點就這樣定了比賽節奏。」

他說：「不過整體來說是硬仗，他打得很好。我可能在進攻上特別費力。我不認為我的球感差，但有時候無法靠發球後攻擊取分。」

21歲的盧布列夫（Andrey Rublev）上季因傷休陣數個月，今天對於自己擊敗這位20座大滿貫賽冠軍得主感到震驚。他說：「能跟像羅傑（費德勒名）這樣的傳奇對打感覺很棒。至少99%的觀眾都支持他。」

盧布列夫說：「我今天就是努力盡己所能，我告訴自己，每一分都必須拚到最後。無論情況如何，我都繼續奮戰。」

大會第3種子費德勒今天打了約1小時後敗給世界排名第70的盧布列夫，生涯在辛辛那提網賽戰績來到47勝10敗。

Roger FedererNovak Djokovic羅斯

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