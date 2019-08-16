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辛辛那提女網／單打不敵大坂直美 謝淑薇雙打也退賽

2019-08-16 08:39聯合報 記者劉肇育╱即時報導

謝淑薇不敵大坂直美。 美聯社
謝淑薇不敵大坂直美。 美聯社
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我國網球一姊謝淑薇今天在辛辛那提女網賽單打16強遭遇本周重返世界球后寶座的日本名將大坂直美，雙方在首盤就打進搶七的情況下，拚戰了150分鐘後才由大坂直美以7：6（7：3）、5：7、5、6：2勝出，取得八強賽門票。

謝淑薇這次辛辛那提女網賽單、雙打皆一路晉級，其中在單打前兩輪賽事中她分別擊敗大陸選手王薔以及地主布蕾迪（Jennifer Brady）後，今天的16強賽則是碰上本周才剛重返后座的大坂直美，這同時也是雙方生涯的第五次交手，前四次對決大坂直美拿下三勝一敗的對戰優勢，而謝淑薇拿下的唯一一勝是在今年三月的邁阿密女網賽上。

今天兩人再度碰頭打得同樣是難分難解，賽前大坂直美在受訪時就曾表示，總是難以掌握謝淑薇的比賽節奏，在今天首盤首局謝淑薇就搶先破發取得領先，不過第四局同樣遭到大坂直美回敬破發追平，在前12局打完雙方各自兩度破發的情況下進入搶七，最終才由大坂直美以7：3率先搶下首盤。

第二盤謝熟薇再度搶先破發，並在第12局再度破發後以7：5扳平戰局，但第三盤第二局謝淑薇雖然三度逼出破發點，但卻都遭到大坂直美化解，而這一局也成為比賽轉捩點，在未能破發的情況下，謝淑薇在第三、五局接連遭到破發，最終以2：6吞敗，在16強賽止步。

除了在單打無緣八強外，謝淑薇今天原訂將與捷克搭擋史翠可娃（Barbora Strycova）在雙打八強賽出戰斯洛維尼亞克蕾派琪（Andreja Klepac）／捷克荷拉戴卡（Lucie Hradecka），不過最終謝淑薇／史翠可娃也決定退賽。

謝淑薇大坂直美

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