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足球／C羅坐板凳缺陣 南韓球迷飛瑞典怒吼為何不出賽

2019-08-16 01:16中央社 首爾15日綜合外電報導

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度放鳥韓國球迷，讓「韓粉」氣氣氣氣氣！ 美聯社
葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度放鳥韓國球迷，讓「韓粉」氣氣氣氣氣！ 美聯社
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一名憤怒南韓球迷專程飛往瑞典，質問足球明星「C羅」羅納度「為何不出賽」。C羅7月赴南韓進行友誼賽，卻完全沒上場，讓球迷心生不滿，更打算透過律師提出集體訴訟求償。

從南韓球迷郭智秀（Kwak Ji-hyuk，音譯）YouTube頻道上的11分鐘影片可以看到，郭智秀在瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）一家飯店，對著葡萄牙足球明星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）怒吼。這部影片已有近300萬人次觀看。

當C羅一現身飯店大廳，郭智秀立刻衝上前，用英文大喊：「為何你不在韓國出賽？」C羅並沒有搭理他。C羅效力的祖文特斯隊（Juventus）在瑞典參加上週舉行的國際冠軍盃（International Champions Cup）決賽。

C羅7月隨隊到南韓首爾進行友誼賽，整場都坐在板凳上，完全沒有上場踢球，此舉引發南韓球迷不滿，還打算透過律師提出集體訴訟，也促使警方介入調查主辦單位是否涉嫌詐欺。

郭智秀在影片中表示：「即便我站在他面前舉著標語，我還是完全被忽視。」

他怒氣沖沖說：「你對這裡（瑞典）的粉絲這麼好，為什麼你要對我們那樣？」

C羅Cristiano Ronaldo

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