中信女子公開賽／侯羽桑、蔡佩穎 首輪並列領先

2019-08-15 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



我國業餘高球好手侯羽桑首輪69桿並列領先。圖／TLPGA提供 分享 facebook

總獎金500萬元的2019中國信託女子公開賽今天起在林口高爾夫球場點燃戰火，首輪只有3位好手繳出紅字成績，其中我國好手蔡佩穎與業餘小將侯羽桑都揮出全場最佳的69（-3）桿，暫時並列第一。

蔡佩穎今天從第1洞出發，卻在第2洞就出現失誤，吞下柏忌，不過她很快回穩，接下來連續兩洞都成功抓下小鳥，轉場後在第10、15洞再有斬獲，而業餘好手侯羽桑這次也與妹妹侯羽薔攜手前來參賽，面對職業好手環伺，侯羽桑表現並不遜色，同樣抓下4隻小鳥、吞1柏忌，與蔡佩穎暫並列榜首。

上個月在日巡次級賽ECC女子錦標賽打下本季首冠蔡佩穎，今天首輪就有不錯表現，賽後她開心的説：「今天能打到並列領先是超出自己預期，因為賽前就認為在林口球場的果嶺上推桿抓鳥是要靠運氣的，不過此次抓到判讀果嶺的訣竅，以及獲得桿弟的協助，在果嶺的推桿較能得心應手。」

而去年打下第二名、業餘冠軍的侯羽薔，今天首輪只抓下2隻小鳥、吞3柏忌，以73（+1）桿繳卡，與其他5位好手排名並列第9，賽後她坦言，今天在內容上應該可以表現得更好，「今天切桿與推桿沒有處理好，果嶺速度的掌握也不是很好，今晚要向姊姊多請教。」