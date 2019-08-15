辛辛那提網賽／再碰謝淑薇 大坂：無法預測她

2019-08-15 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



大坂直美談到再度與謝淑薇交手仍不敢輕忽。 歐新社 分享 facebook

日本「世界球后」大坂直美今天在辛辛那提網賽女單次輪亮相，歷經2小時又7分鐘苦戰才以7：6（7：3）、2：6、6：2力退白俄羅斯對手薩諾維琪（Aliaksandra Sasnovich），16強將碰上我國網球「一姊」謝淑薇，而詭譎的「淑薇style」讓各國好手難以招架，大坂直美說：「我永遠不知道如何預測她。」

今天謝淑薇在辛辛那提網賽一日兩戰，單、雙打都以直落二取勝，女單16強今天凌晨約2點30分將碰上剛重返球后寶座的大坂直美，稍作休息後，謝淑薇再與捷克搭擋史翠可娃（Barbora Strycova）合拍，在女雙8強賽迎戰斯洛維尼亞克蕾派琪（Andreja Klepac／捷克荷拉戴卡（Lucie Hradecka）。

過去雙姝4度交手，大坂直美以3勝1負的對戰居於劣勢，雖然握有對戰領先優勢，談到再度與謝淑薇交手仍不敢輕忽，她說：「我永遠不知道如何預測她，這是個有趣的部分，所以我希望我能帶著笑容去面對，因為有些事情是我無法控制的。」

對戰謝淑薇唯一的一敗就在今年三月的邁阿密網賽，當時大坂直美在先握有一盤領先的情況下遭到逆轉，止步32強，「在邁阿密與她交手，我記得當時的我很沮喪，我想每個人都可以看到，所以我認為我在德國時只想集中精力並贏下比賽。」