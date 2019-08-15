NBA／單膝跪地爭議 波總讚卡普尼克愛國

2019-08-15 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



NBA馬刺隊總教頭波波維奇（Gregg Popovich）也為卡普尼克發聲。 美聯社 分享 facebook

前舊金山49人四分衛卡普尼克（Colin Kaepernick）3年前在NFL比賽播放國歌時單膝跪地，以此舉抗議種族歧視，遭美國總統川普（Donald Trump）嚴詞批評，近3年都沒有球隊收留，不過最近似乎有「和解」跡象，川普發言認為只要卡普尼克身手仍在，應該重返NFL，NBA馬刺隊總教頭波波維奇（Gregg Popovich）也為卡普尼克發聲。

目前正以美國隊總教練身分備戰月底世界盃的波波維奇提到，卡普尼克堪稱愛國的絕佳範例，「他的動作是非常愛國的行為，他非常在意自己的國家，想解決一些顯而易見的事情，這是每個人都知曉但沒有任何作為的事。」

波波維奇還說，任何人批評受到不平等待遇的人「不愛國」，如此舉動很無知，所謂的愛國主義對不同人有不同意義，很多所謂的愛國表現就太刻意，是他完全不想仿效，「因為有些人擁抱國旗，不代表他們就是愛國，愛國應該是敬愛自己國家，了解對國家最好的方式是我們能修正一些很多人沒能解決的問題。」

70歲的老教頭平時就勇於發聲，他表示，國家建立支出的很多承諾都很棒，但卻不是每項都有達成，不過美國之所以可貴之處就是能發表意見、衝擊體制，「這是很多國家沒有擁有的，當你如此做的時候就會失去自由。」他認為卡普尼克的行為就是很好範例，是為種族歧視發聲的一種方式。