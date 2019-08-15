羽球／台灣男雙戰國時代 兩屆奧運國手：看臨場

2019-08-15 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



兩度叩關奧運，合庫羽將李勝木和搭檔方介民在倫敦奧運曾創下男雙奧運最佳的8強成績，曾經的「黃金男雙」現已轉任教練，但也樂見台灣男雙目前良性競爭的戰國時代。

中華羽球隊近年成績亮眼，女單有戴資穎發光，男單也有「一哥」周天成屢創佳績，男雙更是百花齊放，去年「雙麟配」陳宏麟／王齊麟打下台灣首面世錦賽獎牌，雅加達亞運「雙李配」李洋／李哲輝也打下銅牌，年底陳宏麟退役轉任教練後組合雖洗牌，新組成的「麟洋配」王齊麟／李洋也很快衝出成績，本周排名已擠身世界第9。

除「麟洋配」，廖敏竣／蘇敬恒目前世界排名15，「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵排名19，李哲輝和新搭檔楊博軒排名也升到39位，都有機會爭取東京奧運門票。

「過來人」李勝木認為，不管是國內4組男雙或是現今國際羽壇，各組人馬實力相當，「大家都有機會，臨場最重要。」他指出合庫隊友李哲輝／楊博軒問題就是出在經驗，「博軒國際賽經驗比較少，哲輝是有（比賽）經驗，但沒有帶小球員的經驗。」

世界排名最高曾到第3位的李勝木以自己經驗為例，過去他也曾連輸好幾站，才逐漸適應國際賽強度，「哲輝和博軒這組有基本條件，輸一陣子才會知道怎麼打，但還是有機會，他們整體實力不會輸。」