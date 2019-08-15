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PGA／伍茲傷勢好轉 BMW錦標賽與小潘同組

2019-08-15 16:09中央社 華盛頓14日綜合外電報導

明天開打的寶馬錦標賽，老虎伍茲將與台灣好手潘政琮同組出發。 美聯社
明天開打的寶馬錦標賽，老虎伍茲將與台灣好手潘政琮同組出發。 美聯社
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美國名將老虎伍茲（Tiger Woods）上週因斜肌拉傷退出北方信託高球賽，今天表示狀況大有起色，明天的寶馬錦標賽（BMWChampionship）將與台灣好手潘政琮同組出發。

寶馬高球錦標賽明天在芝加哥郊區麥迪納鄉村俱樂部球場（Medinah Country Club）展開。老虎伍茲將尋求他自4月美國名人賽（U.S. Masters）奪冠以來的首勝，但更重要的，是要闖進下週在亞特蘭大舉行的PGA美巡賽封關戰巡迴錦標賽（The Tour Championship）。

老虎伍茲目前在積分榜上排名38，寶馬錦標賽預計要打到前11強，積分榜才能擠進前30，也才會有機會捍衛他去年打破5年冠軍荒，在巡迴錦標賽所贏得的金盃。

老虎伍茲說：「這星期真的很不一樣。我跟其他參賽者一樣想試著贏得比賽，試著晉級東湖高球俱樂部（巡迴錦標賽），試圖占得一席之地。我去年在那有很多轉變，但願我能再次成功。」

世界排名第6的老虎伍茲上週因傷退出北信高球公開賽（Northern Trust Open），排名掉出前30名，並引發外界對他身體狀況的疑慮。

老虎伍茲今天在職業業餘配對賽前9洞小試身手，自上週退賽以來首度長揮桿，後9洞僅練切球與推桿。他表示很開心有額外時間休息，現在覺得「好多了」。

老虎伍茲說：「那幾天能休息真好，我必須讓自已平靜下來，接受一些治療，現在覺得好多了。」

43歲老虎伍茲明天下午的寶馬錦標賽，將跟台灣好手潘政琮與美國同胞霍斯契爾（Billy Horschel）同組出發，這是他自美國名人賽以來的第6場比賽，自披上個人第5件冠軍綠夾克以來僅打了13輪比賽。

潘政琮日前在推特發文說：「很興奮能來到這裡，寶馬高球錦標賽，跟老虎伍茲一起揮桿。」

老虎伍茲動了脊椎融合手術後，職業生涯看似將就此告終，但他在美國名人賽浴火重生，一舉奪冠。

老虎伍茲生涯美國PGA巡迴賽冠軍數達81座，和史上最多冠的史尼德（Sam Snead）只差一座，距離「金熊」尼克勞斯（Jack Nicklaus）空前18座大賽冠軍只差3冠。

伍茲老虎潘政琮

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