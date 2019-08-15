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辛辛那提網賽／不再一輪遊 芭蒂逆轉莎拉波娃

2019-08-15 13:15聯合報 記者曾思儒╱即時報導

芭蒂(右)拍下俄羅斯「漂亮寶貝」莎拉波娃(左)，一掃上周在多倫多首戰出局陰霾。 ...
芭蒂(右)拍下俄羅斯「漂亮寶貝」莎拉波娃(左)，一掃上周在多倫多首戰出局陰霾。 美聯社
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本周雖讓出「世界球后」寶座，澳洲好手芭蒂（Ashleigh Barty）仍以頭號種子身分征戰辛辛那提女網賽，今天迎接的首場比賽也以6：4、6：1拍下俄羅斯「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova），一掃上周在多倫多首戰出局陰霾。

芭蒂今年法網迎接生涯首座大滿貫金盃，之後排名更登上世界第一，但溫布頓後的首戰卻在多倫多滑鐵盧，排名也被日本名將大坂直美超車，不過她分享，上周落敗沒讓她陷入恐慌，「我知道我到多倫多準備不夠充足，當然不需要因此煩惱和擔心。」

她自評，今天擊球感覺就比過去一周好非常多，「我找到我的節奏，然後就是試著和世界上最好的競爭者比賽，確保在場上為每一分做好準備。」

這是她和莎拉波娃生涯第3度交手，芭蒂複製今年澳網16強後來居上版本，首盤在1：3落後下先回破追平局數，關鍵第10局再度破發，6：4搶下首盤；第二盤拿外卡參賽的莎娃就一路落後，1：6讓出勝利。

芭蒂提到，雖然自己開賽的前幾個發球局表現不是太好，但能重振旗鼓十分重要，「第二盤剛開始，我知道非常重要，一切重新開始，要非常專注在這幾局上。」

名列頭號種子的芭蒂順利晉級第3輪外，重返球后的第2種子大坂直美今天也在2小時又7分鐘苦戰才以7：6（7：3）、2：6、6：2力退白俄羅斯對手薩諾維琪（Aliaksandra Sasnovich），下戰就要和我國「一姊」謝淑薇搶8強門票。

排第3種子的捷克前球后普莉絲可娃（Karolina Pliskova）和列4種子的羅馬尼亞名將哈蕾普（Simona Halep）今天也順利闖關，16強就位。

芭蒂大坂直美羅斯

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