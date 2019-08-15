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羽球／奧運國手晉升雙寶爸 李勝木有最萌助教

2019-08-15 11:37聯合報 記者曾思儒╱即時報導

李勝木（右）有女萬事足。記者曾思儒／攝影
李勝木（右）有女萬事足。記者曾思儒／攝影
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從球員到教練，兩屆奧運國手李勝木今年首度以「雙寶爸」身分擔任合作金庫公益羽球育樂營教練，上月剛滿4歲的女兒也在場邊看爸爸教球，場面溫馨。

合庫從民國81年開始舉辦球類育樂營，羽球育樂營昨天在嘉義高工登場開幕，為期3天的育樂營吸引296名國小三年級到六年級的小球員報名，合庫羽球隊也全員出動，除副總經理戴燈山南下主持開幕典禮，里約奧運一起征戰的李勝木和蔡佳欣也在場指揮，女雙目前世界排名最高的台灣組合許雅晴和胡綾芳更在出征世錦賽前抽空擔任教練。

看著女兒場邊飛奔，32歲的李勝木笑說，不會逼女兒拿球拍，順性發展就好，「不打羽球沒關係，打球太累了。」他的4歲女兒眨著大眼，不時還把印有合庫的帽子往頭上戴，「萌」樣十足，但被問是否想打羽球？她搖搖頭說「我想當醫生」，童言童語十分可愛。

李勝木在2012年倫敦奧運和方介民聯手打進8強，創下男雙奧運最佳成績，4年後在里約奧運和蔡佳欣再拿到門票，之後就淡出國際賽場而轉任教練，只有國內排名賽會帶著學弟出賽，10月全運會也會出賽拚「奶粉錢」。

「不只奶粉錢，還有尿布錢和補習費。」去年10月迎接兒子出世的李勝木細數，養「雙寶」花費不少，也感謝老婆平常辛苦的「一打二」，扮演生活上最佳隊友。

合庫羽球隊第一隊夫妻檔許雅晴和林家佑，也在育樂營合體教球，不過去年才結婚的小倆口還不急著「做人」，上月底剛滿28歲的許雅晴笑說：「現在還想繼續拚成績，等4、5年後再說！」

羽球李勝木蔡佳欣

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