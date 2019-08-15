辛辛那提網賽／金童落難 澤瑞夫、西西帕斯一輪遊

2019-08-15 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



德國名手澤瑞夫和希臘名將西西帕斯同日首輪出局。 美聯社 分享 facebook

身為網壇備受看好的新生代指標球星，德國名手澤瑞夫（Alexander Zverev）和希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）今天卻在辛辛那提名人賽相繼出局，爆出首戰就遭淘汰的大冷門。

剛過21歲生日的西西帕斯名列大會第5種子，首輪輪空直接晉級，但今天在第二輪苦戰2小時14分鐘後，以4：6、7：6（7：5）、6：7（6：8）敗給德國對手史卓夫（Jan-Lennard Struff）；22歲的澤瑞夫則是大會第7種子，碰上從會外賽闖關的19歲塞爾維亞小將凱茨曼諾維奇（Miomir Kecmanovic），發出生涯最多的20次雙誤，先盛後衰以7：6（7：4）、2：6、4：6讓出勝利。

發出16記「愛司」、一發贏球率達8成5的史卓夫提到，西西帕斯是很好的球員，這是一場很好的對決，「今年我在巴塞隆納贏過他，所以我知道有很好的機會，我在第二盤來到5：4時，也有機會結束比賽，但被他回破，這就是他的能力。」

史卓夫在決勝盤「搶7」先取得6：3優勢，雖被西西帕斯追平，最終仍在第4個賽末點迎接勝利，他說：「我和團隊很努力，針對體能下很多功夫，一切終於得到回報，我的表現穩定許多。」

西西帕斯在今年澳網闖進4強後，敗給「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），本季雖已累積兩冠，在溫布頓「一輪遊」後，又在華盛頓打進4強，前一站蒙特婁名人賽和本周都是首戰敗北，在美網之前沒能打下好成績。

排第6種子的日本「網球王子」錦織圭也成落難的大種子，遭會外賽闖關的同胞西岡良仁以7：6（7：2）、6：4擊落，也讓世界排名77的西岡良仁喜迎生涯對世界前10好手的首場勝利。

第一次對決日本網壇「英雄」級人物就奪勝，23歲的西岡良仁開心分享，能和錦織圭交手就很興奮，「我剛開賽有點緊張，無法好好判讀他的發球，我想雙方都有點緊繃，或許我打得比他再積極一些。」