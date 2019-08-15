辛辛那提網賽／謝淑薇單日兩勝 下一戰強碰球后大坂

2019-08-15 08:10 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



有冠軍置物櫃禮遇，我國「一姊」謝淑薇今天在辛辛那提女網賽的單打、雙打都以直落二迎接勝利，女單挺進16強，下一場要對決本周重返球后的日本名將大坂直美，女雙則是晉級8強。

辛辛那提是WTA一年只有5站的「超五」賽，今年賽事總獎金達294萬美金，謝淑薇過去在雙打成績亮眼，2013年和大陸搭檔彭帥打下金盃，2017年和羅馬尼亞搭檔妮可拉絲克（Monica Niculescu）再闖決賽，大會今年特別準備印有「前冠軍」的專屬置物櫃給謝淑薇。

昨天迎接辛辛那提會內首勝的我國「一姊」，今天乘勝追擊，面對從會外賽闖關的地主布蕾迪（Jennifer Brady），謝淑薇在開賽就遭破發，但第10局也回破，並瓦解對手「搶7」時一次盤末點，以7：6（11：9）辛苦先下一城；第二盤謝淑薇展現壓制力，在2：3時連保帶破連趕4局，以6：3的直落二勝出，挺進16強。

謝淑薇在第三輪對手就是本周重返世界第一的日本名將大坂直美，大坂今天歷經2小時又7分鐘苦戰才以7：6（7：3）、2：6、6：2力退白俄羅斯對手薩諾維琪（Aliaksandra Sasnovich）。

這將是兩人生涯第5度碰頭，大坂直美已取得3勝，包括年初澳網32強的交手，謝淑薇唯一勝場是今年在邁阿密賽收下。

在單打晉級後，謝淑薇和溫布頓一起打下金盃的捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）也迎接勝利，這組名列女雙頭號整子的台捷組合在首輪輪空，今天在第二輪碰愛沙尼亞、希臘聯軍康塔薇特（Anett Kontaveit）／莎卡瑞（Maria Sakkari），兩盤都在先被破發下逆轉，首盤在2：4落後下連趕4局，第二盤也在2：3下連保帶破反超，最終就以6：4、6：3站上8強。