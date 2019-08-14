足球／世界盃資格賽月底集訓 男足教頭盼創歷史

2019-08-14 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



中華男足隊長吳俊青（左）與主帥蘭卡斯特(右)。 聯合報系資料照 分享 facebook

世界盃亞洲區資格賽9月登場，我國男足代表隊前三場主場賽事將分別對上約旦、尼泊爾與澳洲，中華男足總教練蘭卡斯特（Louis Lancaster）在今天表示，預計在八月下旬公布集訓名單並於27日開訓，並期盼這批中華男足成員能夠打破過去五屆世界盃資格賽我國一分積分未拿的紀錄。

中華足協在今天早上與國立體大簽署「國家隊足球訓練基地合作備忘錄」，未來國家代表隊將把國體大視為北部訓練基地，並透過該校的後勤支援提供代表隊訓練協助。

中華男足總教練蘭卡斯特在今天受訪時也談到了世界盃亞洲區資格賽的備戰狀況，他表示將會在八月下旬公布集訓名單，並在旅外球員陸續歸隊後決定最後24人名單，而目前包括傳出傷情的殷亞吉以及周定洋，足協也都在密集接洽中。

談到這次世界盃亞洲區資格賽的目標，蘭卡斯特也表示這將是球隊創造歷史的機會，「過去幾屆世界盃資格賽我們都沒有拿下積分，秉持著捨我其誰、更待何時的信念，球員也應該要扛起這樣的責任，我也不斷告訴他們，你們就是要創造歷史的人。」

蘭卡斯特指出，現在中華男足在選材上變得更加廣泛和激烈，過去可能由五個人競爭四個位置，但現在可能是十個人同時競爭，「我們也希望藉由這次中華隊的好表現，激勵國內下個世代，讓更多人投入這項運動，以後我們就能夠從一萬人中選材。」

這次世界盃亞洲區資格賽，參賽40支隊伍分成八組對抗，除了分組第一名，還將取四個表現較佳的分組第二名晉級，共計12支球隊將可晉級到第三輪，而我國這次與澳洲、約旦、科威特和尼泊爾同組，9月5日將在台北田徑場迎戰約旦，9月10日同樣在台北田徑場出戰尼泊爾。