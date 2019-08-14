辛辛那提網賽／小威又因傷退賽 今年第六起

2019-08-14 14:19 聯合新聞網 綜合報導



小威再因背傷退出辛辛那提網賽。 美聯社 分享 facebook

距離美網不到兩週，小威廉絲（Serena Williams）雖為奪冠大熱門，但身體狀況足實令人擔心，繼上周羅傑斯盃（Rogers Cup）決賽打到一半傷退後，再因同傷勢退出原排定的辛辛那提公開賽，已是今年第六次。

上周的羅傑斯盃女單冠軍戰，小威首盤在1:3落後19歲小將安德里斯庫（Bianca Andreescu）時，因撐不住背痛決定退賽，短短16分鐘就拱手讓出冠軍。她本預計照常參加辛辛那提賽事，首戰為當地時間週二，對手是哈薩克的迪亞絲（Zarina Diyas），不料又因背部不適而變調，賽前突宣布退賽。

「我週日來到梅森（Mason），準備萬全面對今晚賽事，早上練習後仍抱持希望，但很不幸背部仍感不適。」小威沈重宣布退賽後這麼說。

小威今年已六度因傷退賽，目前世界排名第8的她，仍在尋求自2017年澳網後的另一座大滿貫冠軍。美網將於8月27日展開，仍被視為奪冠大熱門的小威，若成功摘冠，將追平澳洲名將寇特(Margaret Court)的24座大滿貫后座紀錄，根據小威教練於7月溫網說法，這對小威意義重大，這也是為什麼她在產後，甚至背著傷病也要出賽。