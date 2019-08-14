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美網／迪爾波卓缺陣 溫網驚奇高芙領外卡出賽

2019-08-14 12:48聯合報 記者曾思儒╱即時報導

阿根廷長人迪爾波卓傷勢未癒，再次錯過大滿貫賽事。 美聯社
阿根廷長人迪爾波卓傷勢未癒，再次錯過大滿貫賽事。 美聯社
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2009年高捧美網金盃的阿根廷長人迪爾波卓（Juan Martin del Potro），今年卻因右膝傷勢缺席，溫布頓賽後再度無緣大滿貫。

目前世界排名12的迪爾波卓，去年因右膝蓋髕骨骨裂暫別網壇，今年2月復出，但6月在皇后草地賽再傷到右膝蓋髕骨，一度傳出選手生涯可能告終，目前手術後仍在休養，無緣再訪紐約。

美國網協今天宣布迪爾波卓的退賽消息，將由26歲的地主庫德拉（Denis Kudla）進入會內名單；庫達拉原本已領到外卡，空出的位置讓23歲的同胞優貝斯（Chris Eubanks）補進會內賽。

今年美網會外賽從22日登場，會內賽程26日點燃戰火，大會將於19日公布種子序，22日抽出會內賽對戰籤表。

美國網協也宣布外卡名單，溫布頓上演驚奇的15歲小將高芙（Cori Gauff）毫無意外的榜上有名，她在溫布頓賽前的世界排名還是313名，從會外賽闖關成為公開化年代後最年輕的溫網會內賽成員，首戰更拍下美國名將大威廉絲（Venus Williams）而一戰成名，且打到第二周才敗給最終拿下冠軍的哈蕾普（Simona Halep）；目前高芙的世界排名已挺進到140名。

溫布頓大威廉絲美網

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