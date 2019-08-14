足球／終止流浪 足協與國體大簽署訓練基地合作

2019-08-14 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



中華民國足球協會與國立體育大學簽署國家隊足球訓練基地合作備忘錄。記者劉肇育／攝影 分享 facebook

中華民國足球協會在今天與國立體育大學簽署國家隊足球訓練基地合作備忘錄，未來雙方將整合彼此資源與人才，為各級足球代表隊提供最強後援與訓練場地，中華足協理事長邱義仁表示，這次簽署合作備忘錄將讓國家隊終結流浪生活，讓選手得到更好的照料。

中華足協在體育署署長高俊雄的牽線下與國體大簽訂「國家隊足球訓練基地合作備忘錄」，理事長邱義仁在今天簽署記者會上說：「過去我們國家隊就像是流浪兒童，一下在高雄、一下在嘉義訓練，總是沒有固定的場域訓練，而國體大有很好的設施和運科團隊，將能給選手最好的照顧，讓國家隊終止流浪生活。」

國體大校長邱炳坤則表示，這次簽署合作備忘錄主要有四大主軸，包括提供國體大天然與人工草皮球場供代表隊訓練、提供高水準運動科學團隊協助、透過國體大運動行銷與媒體傳播等專業提升足球產業曝光度以及整合學校與社會體育行政資源。

中華足協秘書長方靖仁表示，國體大的人工草皮球場相當完善，天然草皮球場也有很棒的周邊設施，不過天然草皮部分仍需要整修後才能使用，雖然趕不上八月底的世界盃亞洲區資格賽集訓，但未來將提供國家隊更棒的集訓選擇，甚至能同時容納男女足國家代表隊一同進行集訓。

除了場地外，方靖仁強調球場周邊也有相當完善的設施與合作飯店，甚至能配合國家隊開出的所需菜單，「另外，國體也能夠提供選手進行體能檢測，不用把國訓團隊拉上來，建立專屬的防護團隊。」