親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

擔任市長沒打過麻將？林智鴻PO照：韓是記錯還是說謊？

運動筆記尋回一點快樂【話題】哈囉？你有事嗎？跑者才懂的二三事
健行筆記聖稜線（I聖首部曲）~起手式【登山裝備】新手必修的裝備課（上）
NBA五大長傳助攻 (2018-19賽季)Draymond Green 三大助攻 (2018-19賽季)

足球／終止流浪 足協與國體大簽署訓練基地合作

2019-08-14 11:56聯合報 記者劉肇育╱即時報導

中華民國足球協會與國立體育大學簽署國家隊足球訓練基地合作備忘錄。記者劉肇育／攝影
中華民國足球協會與國立體育大學簽署國家隊足球訓練基地合作備忘錄。記者劉肇育／攝影
分享

中華民國足球協會在今天與國立體育大學簽署國家隊足球訓練基地合作備忘錄，未來雙方將整合彼此資源與人才，為各級足球代表隊提供最強後援與訓練場地，中華足協理事長邱義仁表示，這次簽署合作備忘錄將讓國家隊終結流浪生活，讓選手得到更好的照料。

中華足協在體育署署長高俊雄的牽線下與國體大簽訂「國家隊足球訓練基地合作備忘錄」，理事長邱義仁在今天簽署記者會上說：「過去我們國家隊就像是流浪兒童，一下在高雄、一下在嘉義訓練，總是沒有固定的場域訓練，而國體大有很好的設施和運科團隊，將能給選手最好的照顧，讓國家隊終止流浪生活。」

國體大校長邱炳坤則表示，這次簽署合作備忘錄主要有四大主軸，包括提供國體大天然與人工草皮球場供代表隊訓練、提供高水準運動科學團隊協助、透過國體大運動行銷與媒體傳播等專業提升足球產業曝光度以及整合學校與社會體育行政資源。

中華足協秘書長方靖仁表示，國體大的人工草皮球場相當完善，天然草皮球場也有很棒的周邊設施，不過天然草皮部分仍需要整修後才能使用，雖然趕不上八月底的世界盃亞洲區資格賽集訓，但未來將提供國家隊更棒的集訓選擇，甚至能同時容納男女足國家代表隊一同進行集訓。

除了場地外，方靖仁強調球場周邊也有相當完善的設施與合作飯店，甚至能配合國家隊開出的所需菜單，「另外，國體也能夠提供選手進行體能檢測，不用把國訓團隊拉上來，建立專屬的防護團隊。」

中華足協

相關新聞

辛辛那提網賽／秀冠軍置物櫃 謝淑薇女單過頭關

2019-08-14 08:09

羽球／昔日當學員 第一女雙在育樂營客串教練

2019-08-14 11:44

美網／迪爾波卓缺陣 高芙領外卡出賽

2019-08-14 12:48

推廣台灣拳擊 郭枝來搭舞台

2019-08-13 23:43

日拳王來台擂台震撼教育 江奕宏變迷弟

2019-08-13 23:42

中信做公益 幫小將圓棒球夢

2019-08-13 23:39

體育表演會9月21登場 安心亞、楊丞琳登台演出

2019-08-13 17:01

不用再怕倒閉 健身工廠預收課程5成費用交付信託

2019-08-13 16:44

世界健身氣功賽 真理大學師生都獲獎

2019-08-13 15:37

金曲獎視覺統籌操刀設計 全運會LOGO今年好時尚

2019-08-13 15:10

美網／席布可娃退賽 前冠軍庫茲妮佐娃遞補會內賽

2019-08-13 12:32

保齡球／聽障世錦賽 中華隊主場留1金2銀4銅

2019-08-13 11:21

辛辛那提網賽／單打復出吞敗 墨瑞不打美網男單

2019-08-13 10:05

世足／中華門將魔鬼訓練 拚資格賽證明自己

2019-08-13 00:18

多倫多女網／地主小將稱后 透露與小威對談內容

2019-08-13 00:15

中信女子高球賽／兩岸女將奪冠 中信加碼贊助

2019-08-13 00:07

辛辛那提網賽／回歸單打 墨瑞：需要時間適應

2019-08-12 19:56

世足／潘文傑瘦身15公斤 拚當中華第一門神

2019-08-12 19:49

U23男排／3將奪個人獎 中華隊帶金盃凱旋

2019-08-12 18:30

PGA／北信菁英賽最終輪 瑞德終結16個月冠軍荒

2019-08-12 17:46

世足／亞洲區資格賽台北開戰 中華隊捍衛主場

2019-08-12 17:23

女壘／U19世界盃中華1勝1敗 戰荷蘭拚晉級

2019-08-12 17:23

中信女子公開賽／賽史首次 兩岸選手奪冠加碼一年合約

2019-08-12 16:59

世足／華南銀行加碼3百萬 中華隊拚卡達世界盃

2019-08-12 16:39

辛辛那提網賽／蒙特婁奪冠累了 納達爾宣布退賽

2019-08-12 14:05

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／蔡崇信買籃網全部股份 史上首位台灣老闆

2019-08-14 10:32

中職／索沙三冠王霸業告終 轉戰韓職依然神勇

2019-08-13 16:16

NBA／狀元榜眼並肩作戰 羅斯、畢斯利史上第8對

2019-08-13 16:50

NBA／高球女將魏聖美出嫁 牽手傳奇球星之子

2019-08-13 16:05

可能無法再戰NBA仍苦練 林書豪紀錄片令人鼻酸

2019-08-13 16:37

林書豪轉戰CBA？ 傳有多支球隊接觸

2019-08-13 15:50

NBA／看好76人東區封王 巴克利：西區太瘋狂

2019-08-13 15:56

鄧愷威擁有驚人潛力 到巨人再現皮維身手？

2019-08-14 07:00

NBA／非法持有槍械 前首輪選秀要吃3年半牢飯

2019-08-13 14:44

中職／洋投水準急速下降 比賽精采度大打折扣

2019-08-14 07:00

MLB／今年第2慘 陳偉殷挨道奇3轟狂失6分

2019-08-14 10:08

NBA／經紀人新制遭抨擊 NCAA重修「保羅條款」

2019-08-13 15:25

MLB新球場追求減量化 台北大巨蛋設計恐過時了

2019-08-14 07:00

NBA／新賽季「背靠背」創新低 全美直播湖人43場居冠

2019-08-13 16:09

NBA／生涯終結 周琦重返CBA加盟新疆

2019-08-14 12:19

NBA／金塊前鋒糗大 社群平台曝光主席手機號碼

2019-08-14 09:31

MLB／金鶯被托瑞斯打到怕了 邦茲級待遇故意保送

2019-08-13 18:48

中職／紐維拉8局失兩分 林智勝開轟3打點屠獅

2019-08-13 21:50

日職／觸身球腳踝傷勢未癒？王柏融連3戰未先發

2019-08-13 16:47

籃球／執教首戰大勝 陳國維盼打造台銀信任文化

2019-08-13 18:06

MLB／洋基拿金鶯進補奪80勝 杰曼獨居勝投王

2019-08-14 10:51

中職／紅潮再現 味全龍將穿復古球衣開訓

2019-08-13 14:12

MLB／刷新神右紀錄 塞爾寫史上最速2000K

2019-08-14 09:35

NBA／目標仍是伊古達拉 傳火箭無意簽兩舊將

2019-08-13 14:07

NBA／新賽季東區王者？ 名將皮本看好公鹿

2019-08-14 12:40

MLB／轉戰太空人拿2連勝 葛蘭基200勝聽牌

2019-08-14 08:58

辛辛那提網賽／秀冠軍置物櫃 謝淑薇女單過頭關

2019-08-14 08:09

女籃／日本國家隊邀請 中華隊登東奧場館

2019-08-13 13:47

世界盃男籃／俄羅斯得分悍將腳傷 無緣為國出征

2019-08-13 13:51

DLIVE聯賽／Q返球場 麥班達：看他奔跑就開心

2019-08-13 22:18

棒球／平鎮場工程延宕 地方盼趕在桃園盃前完工

2019-08-13 17:50

不用再怕倒閉 健身工廠預收課程5成費用交付信託

2019-08-13 16:44

MLB／桑塔納再見轟扯紅襪 印地安人登美中龍頭

2019-08-13 16:04

中職／恰恰代打未建功 王勝偉轟出勝利

2019-08-13 23:35

DLIVE聯賽／健行越級打怪 劉孟竹樂見外籍生打SBL

2019-08-13 16:47

MLB／紅人菜鳥轟破紀錄 苦主是2A前隊友

2019-08-13 15:25

NBA／力挺76人 巴克利：東決會擊敗公鹿

2019-08-14 10:33

MLB／今日戰績表 洋基雙重戰兩擒金鶯登大聯盟龍頭

2019-08-13 14:43

MLB／生涯12場就敲8轟 紅人新秀艾奎諾寫歷史

2019-08-13 14:48

MLB／13轟專打金鶯 洋基托瑞斯獲「邦茲待遇」

2019-08-13 23:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top