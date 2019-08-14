羽球／昔日當學員 第一女雙在育樂營客串教練

2019-08-14 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



胡綾芳（藍衣右）從合庫育樂營小學員到教練。記者曾思儒／攝影 分享 facebook

國小曾兩度參加合作金庫舉辦的羽球育樂營，女雙好手胡綾芳今天首度在合庫育樂營化身教練，身分轉換讓年僅21歲的她大呼感觸滿懷，「小時候很敬佩這些教練，自己一步步努力，現在也走到這位置，滿有感觸的。」

合庫從民國81年開始舉辦球類育樂營，行之有年的羽球育樂營今天在嘉義高工登場，共吸引296名國小三年級到六年級的小球員報名，世錦賽國手胡綾芳和許雅晴在飛往瑞士巴塞爾前抽空化身教練，提拍指導小學員。

去年底轉隊到合庫的胡綾芳透露，自己也是羽球育樂營種下的小苗，「這幾年打羽球的人愈來愈多，學長姊的成績上來以外，像合庫育樂營也有種下小種子，自己就參加過兩次，說不定現在這群小朋友，未來也會當國手。」

合庫羽球育樂營今天在嘉義高工登場。記者曾思儒／攝影 分享 facebook

她還記得參加育樂營時還沒加入校隊，高年級才接受正規訓練；她原專攻單打，高中畢業才將重心放到雙打，她說：「原本膝蓋有些傷，希望這條路能走長久一點，也想往國際走，才轉往雙打。」

胡綾芳是在去年底和年長6歲的許雅晴合作，今年3月打下BWF超級100分系列的奧爾良名人賽亞軍，目前世界排名35已是台灣女雙最佳，19日開戰的世錦賽也是唯二女雙台將代表，攜手前進東京奧運就是兩人近期最主要目標。

「這是我第二次打世錦賽，會抱持衝擊的心態，畢竟世錦賽的選手實力都在，就盡量把自己發揮到最好。」胡綾芳提到，當然希望排名能盡快衝到世界前20，要拿東奧門票較有保障，「但這也急不得，先希望每個賽事能多打幾場，吸取經驗。」

許雅晴分享，和胡綾芳合作超過半年，默契、打法都上軌道，「我們打法本來就相近，但經驗有點差距，都打快但想法不同就會亂，後來彼此去聽、去討論，現在已經有『東西』出來了。」兩人在世錦賽首戰要碰世界排名46的印度組合，期待順利開胡，多賺積分提升排名。