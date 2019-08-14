辛辛那提網賽／擊退重砲手奎利 約克維奇開紅盤

2019-08-14 14:42 中央社 辛辛那提13日綜合外電報導



約克維奇在辛辛那提網賽首戰以直落二穩穩的打出好的開始。 美聯社 分享 facebook

備戰大滿貫美網，世界排名第一的塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic），在辛辛那提網賽以直落二穩穩的打出好的開始。

在對上美國重砲手奎利（Sam Querrey）的比賽中，約克維奇開賽發生3次雙發失誤，讓他丟掉發球局，但他很快找回狀態，以7比5、6比1獲勝。

約克維奇說：「即便開賽之際一度緊張，但我這場比賽終究打得不錯。」約克維奇上個月在溫網擊敗瑞士名將費德勒（Roger Federer）奪冠後，就開始休息、調整至今，在重回賽場的首戰，他兩度突破奎利的發球局拿下首盤，最終比賽獲勝。

約克維奇說：「開賽時奎利在場上感覺很輕鬆，也很有宰制力，要面對他的強力發球，實在非常艱困。」

約克維奇說：「我很高興在面對這樣的挑戰時，能很快做出調整，我很高興我度過了這個難關，希望在下一輪比賽能更好的表現。」

美國名將小威廉絲（Serena Williams）希望在26日開打的美網前保持健康，但就在幾天前因背部痙攣而在多倫多網賽決賽退賽後，她再度退出預計於辛辛那提網賽首輪對上哈薩克女將迪雅絲（Zarina Diyas）的比賽。

小威廉絲在透過大會發出的聲明中說：「我11日來到這裡，並為今晚的比賽做好一切準備，今天早上練完球後仍保有希望。」