辛辛那提網賽／謝淑薇拍下15種子 詹家姊妹女雙一輪遊

2019-08-14 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



去年辛辛那提女網賽會外賽就出局，我國「一姊」謝淑薇今天凌晨寫突破，會內首輪就以6：3、6：4拍下名列15種子的大陸「金花」王薔，晉級第二輪也締造個人在這項賽會的女單最佳成績。

辛辛那提是WTA一年只有5站的「超五」賽，今年賽事總獎金達294萬美金，謝淑薇在過去兩年都是會外賽就出局，今年以世界排名30的姿態造訪，碰世界排名17的王薔終於迎接會內首勝，且是首盤1：3落後下連趕5局逆轉，第二盤沒讓王薔有任何破發機會，強勢打下對戰3連勝。

謝淑薇在女單第二輪將碰上資格賽闖關的地主布蕾迪（Jennifer Brady），只要奪勝就有機會對決重返球后的日本名將大坂直美。

謝淑薇過往在辛辛那提女雙也有不少收穫，除2013年和大陸搭檔彭帥打下金盃，2017年和羅馬尼亞搭檔妮可拉絲克（Monica Niculescu）也再闖決賽，結果敗給詹詠然和「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）；謝淑薇今天也在社群平台上傳一張照片，分享大會幫她準備印有「前冠軍」的專屬置物櫃。

今年謝淑薇和溫布頓一起打下金盃的捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）名列女雙頭號整子，首輪輪空，第二輪將碰愛沙尼亞、希臘聯軍康塔薇特（Anett Kontaveit）／莎卡瑞（Maria Sakkari）。