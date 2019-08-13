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體育表演會9月21登場 安心亞、楊丞琳登台演出

2019-08-13 17:01聯合報 記者劉肇育╱即時報導

「SUPER STAR體育表演會」將於9月21日在台北小巨蛋舉行。記者劉肇育／攝...
「SUPER STAR體育表演會」將於9月21日在台北小巨蛋舉行。記者劉肇育／攝影
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教育部體育署今天舉辦「SUPER STAR體育表演會」啟動記者會，宣布9月21日將在台北小巨蛋舉行的「SUPER STAR體育表演會」活動內容，本次演出國際化，將邀請南韓的跆拳道團體K-Tigers來台演出，並將由歌手楊丞琳壓軸獻唱。

連續舉辦五年的體育表演會，為9月9日國民體育日系列活動之一，整合運動專業技能與表演藝術，透過聲光效果帶來顛覆想像的舞台表演。體育署表示，今年體育表演會在舞台設計上，突破過去只有立面的螢幕呈現，首次使用630吋LED巨型地屏螢幕，將表演結合地面影像動畫，詮釋出不同於以往的節目設計，一年一度的體育表演盛會將帶給觀眾耳目一新、高潮迭起的演出。

體育表演會今年一共設計10項精彩節目，將龍舟與3座機械手臂等大型道具搬至現場，完整重現體育項目精髓，更邀請超過20組全國頂尖體育團隊聯演，除國立台灣師範大學跆拳道隊、國立台北教育大學街頭健身及飛盤社團、苗栗縣後龍國小、台北市立大學棒球隊等頂尖體育團隊以外，還有裕隆納智捷籃球隊、Monster社會隊、中華民國體育運動舞蹈總會、HRC B-Boy、Seeker Dragon Boat Club、舞空術娛樂事業有限公司等專業隊伍，更邀請了由藝人組成的台灣SUN STAR明星棒球隊，以及來自南韓的跆拳道團體K-Tigers，為觀眾帶來絕無冷場的體育表演。

今年活動主持人由浩子以及初次踏上體育表演會舞台的莎莎擔綱，而國民體育日代言人安心亞將化身女神結合武術表演並挑戰高空特技，更擔任中場表演嘉賓；壓軸則邀請到全能天后楊丞琳獻唱，將於活動尾聲透過感染力十足的歌聲，為當天的體育表演及中華健兒喝采，號召全場民眾給予2020年將參加東京奧運的選手們最大的支持與鼓勵。

國民體育日體育表演會將於17日下午1點正式開放網路索票，有興趣民眾請上網搜尋活動官網「i 運動」（http://isports.sa.gov.tw/）。

另外舞台再升級，將設置630吋LED巨型地屏螢幕，讓觀眾體驗不同凡響的聲光效果。記者會開場由Physical Fitness（體適能）的街頭健身及壺鈴聯手詮釋力與美的結合，同時邀請活力四射的啦啦隊熱情演出，兩項表演都展現了今年體育表演會堅持不懈、勇於突破自我的精神。

國民跆拳道棒球

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