不用再怕倒閉 健身工廠預收課程5成費用交付信託

2019-08-13 16:44 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 王樹衡 ／即時報導



健身工房提供 分享 facebook

您還在擔心繳出去的健身費用頓時間化為烏有？健身工廠決定自今（108）年9月1日起實施預收私人教練課程之50%費用交付玉山銀行信託，以保障健身工廠所有會員之權益。

自去年韋德伍斯「UGym健身俱樂部」無預警關閉，到近期高雄85大樓君鴻酒店「勁健身中心」歇業，這些健身業者造成會員權益受損且求償無門；另外根據行政院消費者保護處統計，自101年至107年關於健身中心消費糾紛申訴量逐年攀升，共計7394件；並以教練課程過度推銷，或利用高額折扣促銷、強迫購買過多教練課程後所衍生之使用期限、教練離職導致會員無法退費為主要申訴原因。

健身工廠(柏文8462)認為, 教練課程銷售應有適當合理的訓練內容與課堂數規範，而會員預繳高額課程費用所衍生的可能風險，應該要由業者設法降到最低, 於是業界首創的「將預收教練課程款項交付銀行信託」， 這才是對會員最有保障且真正做到消費者保護的意義。

針對私人健身教練服務，「健身工廠」創立至今堅持不過度推銷，並以會員真正獲得訓練效果做為服務的核心；因此，在管控私人教練銷售予單一會員的課程數量，領先同業採取「私人教練無銷售獎金、執行課程後才給付獎金制度」引導教練用心、用專業為會員設計有效的訓練計畫，積極幫助會員依計畫確實上課以達成訓練目標，真正讓會員看到私人教練施以專業健身訓練的效果，會員自然會持續購買私人教練課程。

健身業者須肩負推動全民運動風氣、促進民眾身心健康的責任，才是不折不扣的健康產業！為了讓健身產業在台灣能健康發展，最重要是讓消費者能有最好的健身品牌選擇，不再被不肖業者蒙蔽欺騙；「健身工廠」希望當健身業的領頭羊及作為主管機關健全履約環境的範例，因此決定自9月1日實施預收私人教練課程款項之50% 交付銀行信託，保障健身工廠所有會員權益，讓消費者可以安心選擇「健身工廠」。