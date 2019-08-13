金曲獎視覺統籌操刀設計 全運會LOGO今年好時尚

2019-08-13 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



108年全國運動會將於10月份在桃園登場，主辦的桃園市政府別於往年，今年特別與知名男性時尚媒體GQ跨界合作，打造全新主視覺與桃園隊LOGO，並邀來連續3年擔任金曲獎視覺統籌的顏伯駿操刀設計， 大膽使用紫、黑、黃鮮明撞色系，近日曝光，市府新聞處今天也預告，今年不找明星當代言人，「選手就是全運會的代言人」，將替選手拍時尚照行銷。

108年全國運動會將於10月份在桃園登場，主辦的桃園市政府別於往年，今年特別與知名男性時尚媒體GQ跨界合作，打造全新主視覺與桃園隊LOGO。圖／桃園市政府新聞處提供 分享 facebook

桃園市政府新聞處指出，與GQ團隊合作透過整合時尚、設計與運動三大面向，打造全新視覺意象，GQ更組成黃金鐵三角陣容，GQ當家時尚主編Kevin Wang主理7名運動員造型，解構運動服裝元素，大量運用台灣在地時裝品牌，混搭專業運動裝備，攝影方面則由明星御用攝影師Mr. Triangle拍攝，記錄運動員力與美的體態，並邀請到連續3屆金曲獎視覺統籌顏伯駿操刀設計，大膽使用紫、黑、黃鮮明撞色系，為全運會注入活力及能量。

108年全國運動會將於10月份在桃園登場，主辦的桃園市政府別於往年，今年特別與知名男性時尚媒體GQ跨界合作，打造全新主視覺與桃園隊LOGO。記者張裕珍／攝影 分享 facebook

除了宣傳主視覺，顏伯駿也精心設計「桃園隊」LOGO，取用桃園多元文化以及運動的概念，以「桃」字為基礎，在起筆及收筆處以銳角展現速度感，代表運動的活力及能量，橢圓形除了取球類運動意象，也象徵桃園正在翻轉，更有期許選手們獲得佳績，揚名國際之意。

市府新聞處長詹賀舜說，顏伯駿也與「二棲設計 27Design」共同為桃園隊LOGO製作動畫，以小圓球為起點，帶出各項運動賽事特色，動畫已在「桃園事」臉書粉絲團上線。

詹也提到，今年全運會強調跨界與跨境兩大特色，跨界為與時尚雜誌團隊合作，設計主軸強調以選手為重，一改以往明星擔任全運會代言人的特色，此次也安排選手拍攝時尚照片，更大膽與時尚，將顛覆大家以往對選手形象，屆時也會安排在重要地點掛設看板，並提供圖檔給外縣市使用，讓外縣市政府也可選掛該縣市選手照片，一起宣傳全運會。