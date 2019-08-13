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美網／席布可娃退賽 前冠軍庫茲妮佐娃遞補會內賽

2019-08-13 12:32聯合報 記者曾思儒╱即時報導

俄羅斯兩度大滿貫冠軍庫茲妮佐娃遞補進美網會內賽。 歐新社
俄羅斯兩度大滿貫冠軍庫茲妮佐娃遞補進美網會內賽。 歐新社
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美國網球協會今天公布美網退賽名單，俄羅斯兩度大滿貫冠軍庫茲妮佐娃（Svetlana Kuznetsova）因斯洛伐克女將席布可娃（Dominika Cibulkova）腳傷退出，遞補進入會內賽，有機會挑戰相隔15年後再捧美網金盃。

庫茲妮佐娃生涯第一個大滿貫冠軍就是2004年的美網，目前34歲的她也是2009年法網冠軍，今年拜席布可娃退賽之賜進入會內賽，成為女單會內賽第7位「前冠軍」。

地主男將麥克唐納（Mackenzie McDonald）也因腿傷未癒，退出年度最後一場大滿貫，由西班牙拉莫斯（Albert Ramos-Vinolas）補上。

今年美網會外賽從22日登場，會內賽程26日點燃戰火，大會將於19日公布種子序，22日抽出會內賽對戰籤表。

美網女單衛冕者是本周重返世界球后的日本名將大坂直美，溫布頓剛摘冠的羅馬尼亞前球后哈蕾普（Simona Halep）也被視為奪冠大熱門。

成為羅馬尼亞英雄的哈蕾普分享，溫布頓讓她美夢成真，每天就像活在夢裡一樣，以辛辛那提女網作為美網前熱身賽的她說：「我感覺非常正向又有信心，達到網球生涯顛峰。」她也提到，美網觀眾和氣氛讓這項賽事更有娛樂性一些，「這不好適應，我是個安靜的人，所以我試著每年每年都表現更好些，去年我打進4強，所以我有信心今年更進一步。」

「更多冠軍、更多大滿貫，如果可能，年終球后都是我目標。」哈蕾普分享設定的目標，已被授予東京奧運羅馬尼亞掌旗官重任的她說：「但最重要的一個就是奧運，我希望贏下獎牌。」

美網哈蕾普溫布頓

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