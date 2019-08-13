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保齡球／聽障世錦賽 中華隊主場留1金2銀4銅

2019-08-13 11:21聯合報 記者曾思儒╱即時報導

王玉琴（右二）留下女子盟主賽銅牌。圖／聽障運動協會提供
王玉琴（右二）留下女子盟主賽銅牌。圖／聽障運動協會提供
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賽程進行超過一周的世界聽障保齡球錦標賽，昨天在桃園圓滿落幕，地主中華隊在最終日賽程靠著王玉琴留下女子盟主賽銅牌，獎牌累積到1金2銀4銅，名列大會第4，且是「女力覺醒」，7面獎牌都由女子選手獲得。

昨天大會舉行最終日的男、女子組的盟主賽，由男、女全項成績前24名選手進行最高榮譽挑戰，我國女將王玉琴一路過關斬將，8強賽在「台灣內戰」和黃淑敏一路比分緊咬，王玉琴才驚險以186：184搶下4強門票，提前預約獎牌，可惜4強賽沒能再退南韓對手，以155：213敗北。

桃園完成本屆聽障世錦賽任務，4年後將由德國慕尼黑接棒。圖／聽障運動協會提供
桃園完成本屆聽障世錦賽任務，4年後將由德國慕尼黑接棒。圖／聽障運動協會提供
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中華隊在本屆的獎牌榜一度位居領先，最終以1金2銀4銅排在大會第4，遭到3金1銀6銅的烏克蘭以及2金4銀3銅的俄羅斯「超車」，男子選手首度空手而回也成警訊；南韓隊則以5金2銀4銅登上獎牌榜首位。

聽障保齡球世錦賽是4年舉辦一次，今年由桃園市政府扮東道主，昨天結束所有賽程後在晶悅國際飯店舉行閉幕晚會，由桃園市副市長李憲明代表市政府出席。

李憲明表示，桃園市辦理聽障國際賽會的經驗豐富，包括2015年世界聽障籃球錦標賽及亞太聽障運動會以來，今年已是5年內第3度辦理聽障國際運動賽事，每一次都是以最好的軟硬體服務來接待各國選手，歡迎大家造訪桃園；各國領隊及代表也紛紛上台致詞，對桃園市成功辦理本屆賽會表達崇高的謝意，給予桃園市極高的評價。

李憲明並代表桃園市政府頒贈大會紀念獎牌給國際聽障運動總會主席陳康，並將總會會旗交還，象徵桃園市在本屆賽會的任務圓滿落幕；2023年世錦賽將由德國慕尼黑接手，昨天德國聽障運動協會也接旗，和各國好手預告4年後慕尼黑見。

世錦賽中華隊羅斯

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