辛辛那提網賽／單打復出吞敗 墨瑞不打美網男單

2019-08-13 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



手術復出後第一場單打吞敗後，墨瑞宣布不打美網單打。 美聯社 分享 facebook

「英國希望」墨瑞（Andy Murray）今天凌晨迎接手術復出後第一場單打，但辛辛那提名人賽首戰以兩個4：6敗給法國對手賈斯蓋（Richard Gasquet）後，墨瑞宣布不參加美網單打賽程，大滿貫復出要等到明年。

墨瑞在今年初的澳網因臀部傷勢退賽，一度落淚提及職業生涯可能結束，但他在1月底接受金屬髖關節手術後復健順利，草地賽季先從雙打復出，在溫布頓網賽除了男雙賽程，還和美國傳奇小威廉絲（Serena Williams）攜手混雙。

辛辛那提名人賽是他在手術後首度的正式單打賽程，以直落二吞敗後，他說：「誠實的說，我不知道要期待什麼。」他認為復出首戰表現還可以，當然很多事情都能做得更好，但也要面對現實，擊球感覺和狀態是需要時間適應。

還要參加男雙賽程的墨瑞自評，雙腳在比賽尾聲還是有些沉重，但好消息是經過1小時右36分鐘賽程後，身體沒有什麼不適狀況，不過因美網外卡頒布時程問題，讓他決定缺席年度最後一場大滿貫的單打賽程。

7年前在美網首嘗大滿貫登頂滋味的墨瑞進一步解釋，「我們本來希望能等到時間近一點，多打幾場比賽，希望再多點練習，再決定是否拿外卡，但他們決定今天就要公布名單，不想再等下去。」

墨瑞確定缺席美網，意謂「四大天王」合體再度破局，四人原本要在辛辛那提名人賽首度齊聚，但剛打下蒙特婁名人賽冠軍的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在賽前宣布退賽，墨瑞又在首戰出局，單打只剩塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），兩人將於台灣時間明天凌晨在主球場出賽。