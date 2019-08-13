中國信託女子高球賽／兩岸女將奪冠 中信加碼贊助

2019-08-13 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／新北報導



中國信託銀行副董事長利明献（左三）、董事陳國世（右四）及中信贊助的高球選手，連袂出席中國信託女子公開賽賽前記者會。 記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

總獎金台幣五百萬元的二○一九中國信託女子公開賽後天（十五日）起在林口高爾夫球場點燃戰火，來自九個國家及地區、共一○八位好手同場競技，爭奪一百萬元的冠軍獎金及金盃，中國信託贊助的高球女將謝瑀玲、石昱婷，以及台灣最具潛力的業餘好手侯羽薔、陳靜慈都將參賽爭取好成績。

昨天賽前記者會，中國信託銀行副董事長利明献還宣布加碼，他說：「中信女子公開賽已連續舉辦八年，中國信託以企業力量扮演高爾夫選手前進國際的推手，為鼓勵更多具潛力的高球女將，這次贏得冠軍的兩岸高球女將，中國信託將提供一年贊助合約協助選手成就夢想。」

去年贏得業餘冠軍的侯羽薔這次再度前來挑戰，「這是每年都很期待的比賽，我會把握住每次抓下小鳥的機會，穩定發揮，好好享受比賽。」

而侯羽薔今年打下張家港雙山挑戰賽、普拉戴拉菁英賽兩座職業賽冠軍，她歸功於近兩、三年多參加台巡賽比賽累積下的經驗，讓她成長許多。

為鼓勵選手勇敢成就夢想，中國信託董事陳國世特別頒發激勵獎金給打下日本次級巡迴賽冠軍的石昱婷，肯定她今年贏得一冠的優秀表現，並期許她明年重回日本一級巡迴賽。

另外，為鼓勵球迷到球場為台灣高球女將加油，除了三天賽事免費入場，入場民眾皆可參加抽獎，包括跑步機、電動機車及電動自行車等逾三百五十項豐富獎品，決賽當天賽事結束後將抽出最大獎價值台幣一三九萬元的休旅車。