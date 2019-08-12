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辛辛那提網賽／回歸單打首站 墨瑞：需要些時間適應

2019-08-12 19:56聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

英國網球好手墨瑞（Andy Murray）揮別臀傷，本周的辛辛那提名人賽將重返單打賽場，但對於此站目標他不做過多設定，強調本周出戰重點不在於比賽勝負，而是測試自己在比賽中的移動、賽後所需的恢復時間及維持身體無疼痛的狀態。

今年六月墨瑞從雙打賽場中復出，首戰皇后草地賽與西班牙好手洛培茲（Feliciano Lopez）合拍就打下冠軍，之後在溫網和法國赫伯特（Pierre-Hugues Herbert）在32強止步，並在混雙和球后小威廉絲（Serena Williams）合拍，而經過多場比賽下來，墨瑞也表示自己的身體反應不錯，不再感覺到疼痛。

近期墨瑞也為回歸單打做最後準備，他透露之前有與幾名頂尖好手進行訓練，練習的效果很不錯，「當然我很清楚到了賽場上情況是完全不同，但總有一天你要踏上賽場嘗試比賽。」

儘管現在臀部已不再感到疼痛，墨瑞認為自己現在的腳步移動還無法與過去水平相比，但相信自己會愈來愈進步，「我可以比現在做得更好，但需要花上一段時間，因為只在幾周前開始嘗試單打，當你出戰高水準的賽事、對戰頂尖球員時，他們的擊球力道會更大，我必須要花一點時間來適應。」

目前世界326名的墨瑞，首輪將碰上66名的法國賈斯蓋（Richard Gasquet），過去兩人交手墨瑞取得8勝3負的優勢，不過前一次交手已經是2016年的法網。

墨瑞小威廉絲Richard Gasquet

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