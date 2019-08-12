中華男足門將潘文傑瘦身15公斤 拚當第一門神

2019-08-12 19:49 中央社 台北12日電



上屆世界盃資格賽落選的中華男足門將潘文傑，花半年瘦身15公斤，想要在9月登場的2022年卡達世界盃亞洲區資格賽證明自己，他今天喊話，要讓大家知道，「我才是第一門神」。

亞洲區資格賽自今年9月起到明年6月，中華男足這次與澳洲、約旦、科威特及尼泊爾同組。

有「台灣門神」之稱的潘文傑，也曾在上屆世界盃資格賽嚐到落選滋味，一度讓他相當失落，但他隨即調整心情、做好準備，透過半年水煮飲食計畫以及每日額外跑步運動，狂瘦15公斤。

潘文傑表示，希望藉由這次世界盃資格賽證明自己，讓外界肯定他的實力，「我才是第一門神」。

蘭卡斯特（Louis Lancaster）今年接任中華男足總教練後，球員也感受到不同，中華隊前鋒吳俊青認為，今年中華隊風格和打法與上屆不同，比往年更有企圖心、侵越性，由於教練強調攻勢足球，球員將盡情進攻，預期比賽將有更多火花和激情。

看到這次亞洲區資格賽籤表，吳俊青表示，球隊間實力接近，關鍵在於臨場表現，有機會與世界盃一級球隊較勁，他認為應該珍惜機會。

中華男足首戰迎戰約旦，潘文傑認為，是不錯的對手，但他也對中華隊有信心，他說：「我們可以贏巴林、香港，我們也不差。」