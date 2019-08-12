U23男排／3將奪個人獎 中華隊帶金盃凱旋

2019-08-12 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



中華男排帶著亞洲U23男排錦標賽冠軍凱旋歸國。圖／中華排球協會提供 分享 facebook

昨天在亞洲U23男子排球錦標賽打下隊史首冠，中華男排隊今天捧著熱騰騰的金盃凱旋歸國，其中隊長詹旻翰、自由球員張昀亮和張育陞都獲得個人獎，成賽會大贏家。

U23男排亞錦賽兩年舉辦一次，首屆賽事2015年舉行，中華男排隊前兩屆都是打下第三名；今年第三屆賽事落腳緬甸，共有16隊與會，中華隊雖是以分組第2晉級8強，但接續一路連勝，依序擊敗澳洲、大陸隊，4強更以25：20、25：17、16：25、15：25、19：17力退上屆亞軍日本隊。

昨天晚上登場的冠軍戰，中華隊碰印度隊連拿2局，第3局雖讓出，但第4局頂住壓力，開局的微幅領先雖被印度隊3度追平，但靠張育陞發球破壞印度隊組織，最終在第2個「金牌點」靠舉球員劉佳昌偷襲得手，驚險以25：23奪勝，歡呼迎接隊史首座U23金盃。

中華隊今年由黃國光擔任領隊，塞爾維亞籍教頭布萊尼斯拉夫（Moro Branislav）領軍，搭配教練洪鎧蔚，林豐慶，率劉佳昌、柯凱傑、陳政錡、林宜暉、顏振富、詹旻翰、黃澄浩、宋柏霆、周建宏、張育陞、張昀亮、鄭文貴、林昱丞和蔡承翰締造隊史新頁。

大會昨天冠軍戰後也公布個人獎，中華隊隊長詹旻翰榮膺MVP，張育陞獲得最佳邊線攻擊球員，張昀亮則獲得最佳自由球員肯定。

接連完成拿坡里世大運和U23任務，中華男排隊下個主戰場就是9月13到21日在伊朗登場的亞錦賽。今年亞錦賽共16支隊伍與會，前8名才可獲得的奧運資格賽門票，中華隊預賽和日本、泰國、香港分到B組，13日首戰將碰泰國隊。