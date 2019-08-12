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PGA／北信菁英賽最終輪 瑞德終結16個月冠軍荒

2019-08-12 17:46聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

北方信託高球賽，美國瑞德奪冠，潘政琮第24坐收。 歐新社
北方信託高球賽，美國瑞德奪冠，潘政琮第24坐收。 歐新社
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聯邦快遞盃季後賽首站北信菁英賽（The Northern Trust）最終輪，美國好手瑞德（Patrick Reed）前九洞雖出現亂流，但他頂住壓力，在第14、16洞抓下2隻重要小鳥，最終以四輪總桿數268（-16）桿、1桿之差奪冠，終結一年多的冠軍荒。

最終輪戰況依舊緊張，瑞德與墨西哥安瑟（Abraham Ancer）前九洞沒有桿數進帳，反倒讓前九洞抓下3隻小鳥的西班牙好手拉姆（Jon Rahm）趁機超車，不過拉姆在第14、15洞接連吞下柏忌，最後一洞瑞德穩穩保par，最終就以1桿之差收下生涯第7冠，也是繼2018年4月美國名人賽後首冠。

這座冠軍也幫助瑞德在聯邦快遞積分從第50名，一口氣躍升至第2名，讓他提前取得最終站巡迴錦標賽門票，終結長達16個月的冠軍荒，瑞德說：「沒有什麼比季後賽首站就奪冠更好的了。」

瑞德認為，當你距離前次勝利愈久，想要奪冠就會更難，之前他把自己逼得太緊，自己也發揮得不理想，好在團隊及時提醒，把思緒歸零重整才會有今天這座冠軍。

而台灣好手潘政琮最終輪抓下4隻小鳥、吞3柏忌，揮出70（-1）桿，以四輪總桿數277（-7）桿並列第24作收，雖然聯邦快遞積分稍退至第37，但仍順利取得下一站BMW錦標賽的門票，首輪還可能與排名第38的偶像美國名將「老虎」伍茲Tiger Woods）同組。

Tiger Woods伍茲潘政琮

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