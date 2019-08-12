足球／亞洲區資格賽台北開戰 中華隊捍衛主場

2019-08-12 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



國腳吳俊青（左一）、陳庭揚（右一）和門將潘文傑展示華南銀行冠名的訓練衣。記者曾思儒／攝影 分享 facebook

卡達世界盃亞洲區資格賽9月登場，中華男足隊前3場賽程都在主場迎敵，國腳吳俊青誓言「捍衛主場」，希望屆時球迷到場應援，一起完成進軍世界盃的夢想。

中華男足世界盃亞洲區資格賽從第2輪打起，第2輪共有40隊、分成8組，除分組龍頭可直接晉級第3輪，另取4組中成績最佳的分組第2晉級下階段；中華隊第2輪位於B組，同組的還有世界盃常客澳洲、約旦、科威特和尼泊爾。

今年9月到明年6月，中華隊將進行4場主場和4場客場賽程，首戰就是下月5日將在台北田徑場迎戰約旦，9月10日同樣在台北田徑場出戰尼泊爾，10月15日則到高雄國家體育場出戰澳洲，明年主場最終戰碰科威特。

中華隊原本9月10日和尼泊爾的賽程應在尼泊爾主場，但尼泊爾球場出狀況、申請兩場比賽主客場對調，中華隊才有難得的連兩周主場賽程。

吳俊青認為，若是按照原本行程，中華隊9月5日打完約旦就要飛到尼泊爾，賽程調整後「對我們是利大於弊」，儘管分到的組別不是百分百滿意，但幾支隊伍間實力相近，主要還是看臨場發揮，「這個班底配合滿久，之前贏了香港，是很大的信心。」中華男足今年6月和香港隊的友誼賽以2：0獲勝，寫下對戰52年來首勝。

吳俊青也特別點名，期待和澳洲交手，「有機會打到一級球隊，要珍惜。」

中華隊門將潘文傑上屆世界盃落選，今年特別有鬥志，「目標是更想肯定自己、表現自己，更想證明，希望外界看到我的實力！」

華南銀行今天也正式和中華足協簽約，亞洲區資格賽期間額外投入新台幣300萬元訓練經費給中華男足，國腳陳庭揚感激說：「有人支持是我們很大後盾，也有很大的安全感，我們並不孤單。」