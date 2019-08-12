中信女子公開賽／賽史首次 兩岸選手奪冠加碼一年合約

2019-08-12 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



中國信託銀行副董事長利明献（左三）在記者會上宣布加碼。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

2019年中國信託女子公開賽本周四起在林口高爾夫球場展開一連三天的比賽，今天下午舉行賽前記者會，中國信託銀行副董事長利明献加碼宣布，若是兩岸球員奪冠，將可獲得中信贊助一年的合約，這也是中信女子公開賽自2012年舉辦以來第一次。

總獎金500萬元的中信女子公開賽，共有108位好手前來角逐冠軍榮耀及金盃，奪冠選手除了可獲得100萬元的獎金外，若是大陸、台灣選手奪冠，還能獲得中信加碼的一年贊助合約，也讓兩岸選手十分期待這次的賽事。

此次賽事為三輪54洞比桿賽，前兩輪打完取成績最優的前50名進入最終輪決賽。今年旅日高球好手盧曉晴並未參賽，但仍有許多台灣優秀女將前來角逐金盃。

以業餘球員身分在今年打下張家港雙山挑戰賽、普拉戴拉菁英賽2冠的侯羽薔，在展開美國大學生涯前與姊姊侯羽桑攜手前來參賽，身為中信贊助的選手，侯羽薔說：「這是每年都很期待的比賽，我會把握住每次抓下小鳥的機會，穩定發揮，盡力去完成比賽。」

今年能有不錯的表現，侯羽薔歸功於自己在這2、3年內台巡賽參賽比賽多，對自己經驗累積幫助很大，也從比賽中學到很多，「每一場比賽對我來說都是寶貴的經驗，尤其是職業賽的氛圍跟業餘比賽是差很多的。」

兩年內累積3冠，但侯羽薔都未嘗試到打領先組的滋味，也讓她非常期待自己有一天能壓軸出發然後奪冠。本周比賽結束後，她也要赴美展開大學生涯，「很期待也有些緊張，但有姊姊在可以互相照應。」