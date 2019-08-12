足球／華南銀行加碼贊助3百萬 中華隊拚卡達世界盃

2019-08-12 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



今年9月迎接卡達世界盃亞洲區資格賽前，中華隊先換上嶄新訓練戰袍，中華足球協會今天和華南銀行共同舉辦簽約記者會，國腳吳俊青、陳庭揚和門將潘文傑展示華南銀行冠名的訓練衣，華南銀行董事長陳雲鵬則是親贈新台幣300萬元支票給中華足協理事長邱義仁，期勉中華男足順利搶下世界盃門票。

陳雲鵬提到，華南銀行從2010年就開始贊助足球，今年剛好邁入第10年，合計贊助金額已約2千萬元，今年額外投入300萬元針對中華男足世界盃亞洲區資格賽訓練經費，盼達到「拋磚引玉」效果，「這意義在於結合眾人力量，增加台灣國際曝光率。」

邱義仁表示，足球是全球最受歡迎的運動，但「台灣還有很長一段距離要努力」，十分感謝華南長時間的投入，讓台灣足球「沙漠中看到曙光」，盼國腳們擔負起凝聚國人向心力的責任，下月登場的亞洲區資格賽能踢出好表現，把握主場優勢。

中華隊資格賽位於B組，同組分別有澳洲、約旦、科威特和尼泊爾，下月5日首戰將在台北田徑場迎戰約旦，9月10日同樣在台北田徑場出戰尼泊爾，10月15日則到高雄國家體育場出戰澳洲，明年主場最終戰碰科威特，爭取晉級下一輪的資格。