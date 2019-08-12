辛辛那提網賽／蒙特婁奪冠累了 納達爾宣布退賽

2019-08-12 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



納達爾放棄美網前最後一站，宣布辛辛那提網賽因為疲勞退賽。 美聯社 分享 facebook

才在蒙特婁網賽拿下生涯第35座千分賽冠軍，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）放棄美網前最後一站，宣布辛辛那提網賽因為疲勞退賽。無獨有偶，加拿大女網封后的19歲小將安德里斯庫（Bianca Andreescu）也宣布退賽。

納達爾蒙特婁賽前就擁有史上最多34座千分賽金盃，今日決賽擊敗俄羅斯梅德維夫（Daniil Medvedev）奪冠，將紀錄再堆高，也擴大與33冠的約克維奇（Novak Djokovic）、28冠費德勒（Roger Federer）間的差距。

辛辛那提網賽同樣是ATP1000賽，但納達爾不急著尋求第36冠，選擇養精蓄銳，備戰8月26日登場的年度最後一個大滿貫美網。

19歲小將安德里斯庫同樣以身體狀況為考量，辛辛那堤退賽，表示雖然非常失望，畢竟從未造訪過辛辛那堤，「但我必須聆聽我身體的聲音，過去一周並不輕鬆。」

安德里斯庫兩個月前法網曾因肩傷退賽，如此考量並不意外。她決賽見到小威廉絲（Serena Williams）因傷退賽也感同身受，在頒獎典禮上對小威說道，「我知道傷退有多難過，這並不容易。這並非我想像中的奪冠方式。我看過無數妳的比賽。妳才是真正的冠軍，」