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足球／小球迷爭睹不慎受傷 薩拉赫暖心回頭慰問

2019-08-12 16:32中央社 利物浦11日綜合外電報導

英超球星薩拉赫有暖男舉動。 截圖自SPORF推特
英超球星薩拉赫有暖男舉動。 截圖自SPORF推特
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英超利物浦足球隊一名小球迷為爭睹偶像薩拉赫（Mohamed Salah）不慎撞上路燈桿受傷，貼心的薩拉赫不久就繞回來，察看他的傷勢並與他合照。

那名小球迷當時努力追車，試著要看到他的英雄薩拉赫一眼，卻換來鼻子流血的代價，但他很快就忘了疼痛，因為薩拉這名埃及前鋒展現極具同情心的一面，繞回來察看他的傷勢，並與他合照。

英國廣播公司（BBC）和 「天空新聞網」（SkyNews）等媒體報導，這起事件發生在昨天，當時薩拉開車離開球隊訓練基地。

報導說，11歲的佛勒（Louis Fowler）和弟弟在薩拉赫車旁邊跑邊揮手，但佛勒不慎撞上路燈桿摔倒流鼻血。

薩拉赫發現佛勒痛苦倒地，特地繞回來察看這位小球迷的傷勢，並和他合照。

佛勒的繼父古柏（Joe Cooper）表示，他們就住在利物浦訓練基地附近，兩個孩子暑假都在附近晃，為的是要拍到他們的足球英雄照片。

古柏表示，佛勒跌倒後，鄰居將他和弟弟帶回家，未料沒多久薩拉赫也現身，讓他們「受寵若驚」。古柏說：「事情發生太快了，我們甚至來不及將他（佛勒）打理乾淨。」

古柏告訴「天空新聞網」說：「薩拉赫展現了歉意和愛心，對孩子們很有同情心，這讓他們感覺好多了。」

古柏在推特上轉發孩子們與薩拉赫的合照，並標記薩拉說：「謝謝你在佛勒揮手示意不小心跌倒後，還回頭察看孩子們的狀況。」

古柏推文寫道：「他（佛勒）超級愛你，當你過來給了他們一個擁抱，疼痛立即消失。他說鼻子受傷也值得。你不只是頂尖好手，還是真正的紳士。」

許多網友稱讚薩拉赫的暖心之舉，留言說他是「紳士」、「值得尊敬」。

利物浦英超

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