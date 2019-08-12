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辛辛那提網賽／謝淑薇女雙頭號種子 詹家攜手出擊

2019-08-12 12:13聯合報 記者林宋以情╱即時報導

謝淑薇本站與老搭檔捷克史翠可娃（Barbora Strycova）合體再戰，且名...
謝淑薇本站與老搭檔捷克史翠可娃（Barbora Strycova）合體再戰，且名列大會頭號種子。 美聯社
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女網總獎金294.4萬美元（約台幣9308萬元）的辛辛那提網賽，會內賽今日展開同時，女雙籤表也出爐。謝淑薇本站與老搭檔捷克史翠可娃（Barbora Strycova）合體再戰，名列大會頭號種子，詹家姊妹則名列第六種子。

上周史翠可娃休兵，謝淑薇加拿大網賽改合拍比利時費莉普金斯（Kirsten Flipkens），女雙八強止步，本周「台捷組合」回歸再戰，兩人去年起拿下印地安泉賽、杜拜網賽、馬德里網賽三座雙打冠軍，其中印地安泉賽、馬德里網賽都屬於WTA最高等級超強賽（Premier Mandatory）。

辛辛那提網賽女網則是WTA超五賽（Premier 5）等級，謝淑薇單、雙打出賽，單打首輪迎戰大陸王薔，雙打則位居第一種子首輪免戰。

謝淑薇過去曾在此地拿下一冠一亞，2013年攜手大陸彭帥封后，2017年與羅馬尼亞妮可拉絲克（Monica Niculescu）獲亞軍，冠軍則由詹詠然／瑞士公主辛吉絲（Martina Hingis）抱回。

詹詠然／詹皓晴首輪迎戰美國組合范德維琪（Coco Vandeweghe）／瑪泰克‧史丹絲（Bethanie Mattek-Sands），瑪泰克‧史丹絲2017年曾登上女雙球后，五座大滿貫賽女雙冠軍都是和已退役捷克名將莎法蘿娃（Lucie Safarova）打下。

謝淑薇詹詠然詹皓晴

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