好強！2019亞洲競技疊杯錦標賽 台灣勇奪總冠軍

2019-08-12 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



中華臺北疊杯代表隊選手在8月8日啟程韓國參加2019年ISSF亞洲競技疊杯錦標賽。今年共有來自臺灣、韓國、中國、澳大利亞、美國、德國選手參加，這次成績亮眼，囊括了全場33座獎盃、73面獎牌，其中有16座冠軍獎座，相當厲害。

中華臺北代表隊57名選手由臺灣疊杯運動聯盟(ISSF TAIWAN)與中華民國疊杯運動協會(CTSSA)率隊出席這場年度盛會，這也是德國國際疊杯運動聯盟(ISSF)於亞洲舉辦的第二屆賽事。

全場最大獎項的國際挑戰賽，也在中華臺北代表隊選手以五戰三勝成績，一舉奪下亞洲總冠軍大獎。記者郭政芬／翻攝 分享 facebook

臺灣疊杯運動聯盟執行長、中華民國疊杯運動協會秘書長吳鳳文表示，這次代表隊是以新竹縣市的選手為主，再搭配其他縣市優秀選手共同組成。今年選手們能獲得如此優異亮眼的成績，都要歸功於選手一年來積極參與國內賽事的努力，並配合教練團們長期的犧牲假期，用心栽培訓練選手的功勞，也相信疊杯選手們在未來國際賽事中，能繼續為臺灣爭取最高榮耀而努力，中華臺北代表隊選手預計今天晚天帶著征戰後的榮耀返抵國門。

中華臺北疊杯代表隊選手這次成績亮眼，囊括了全場33座獎盃、73面獎牌，其中有16座冠軍獎座，相當厲害。記者郭政芬／翻攝 分享 facebook

本屆比賽分為個人、雙人、親子雙人、計時接力、國際挑戰賽等項目，中華臺北代表隊成績亮眼，共囊括了全場33座獎盃、73面獎牌，其中包含奪下16個冠軍獎座。

個人賽全場不分齡男子組陸秉沂、女子組呂沐芸共同取得冠軍、計時接力賽項目10U-組：由屠立晴、徐維辰、蔡皓澤、彭昱睿組成的~Tiger隊與10U+組：由江紫璿、湯玉章、黃雅昕、李承析組成的~Best The Speed隊，共同包下接力賽冠軍。

最後，全場最大獎項的國際挑戰賽，也在中華臺北代表隊選手魏家政、黃若洋、張翌凱、吳宜璇、張玉庭以五戰三勝成績，一舉奪下亞洲總冠軍大獎。