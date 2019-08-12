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美選手跪地抗議 隊友：頒獎台非政治舞台

2019-08-12 16:28中央社 利馬11日綜合外電報導

鈍劍金牌得主殷波登（Race Imboden）為了抗議發生在家鄉美國的社會事件，...
鈍劍金牌得主殷波登（Race Imboden）為了抗議發生在家鄉美國的社會事件，8日在泛美運動會頒獎典禮上單膝下跪，在推特上引發討論。 截圖自Race Imboden推特
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在兩名美國隊選手利用泛美運動會頒獎典禮做出抗議舉動後，美國壘球選手艾波特（Monica Abbott）表示，頒獎台不該成為政治舞台。

鈍劍金牌得主殷波登（Race Imboden）為了抗議發生在家鄉美國的社會事件，8日在泛美運動會頒獎典禮上單膝下跪，並在推特（Twitter）上鼓勵其他運動員說：「請利用你們自己的平台來爭取賦權和改變。」

鏈球女將貝瑞（Gwen Berry）在9日回應了殷波登的呼籲，她在奪金後的頒獎上，於美國國歌響起之際，低著頭並高舉自己的拳頭。

對此，她告訴美國媒體，她會這麼做，是因為「極端不公義」。她的動作是仿效1968年墨西哥城奧運，男子200公尺金牌、銅牌得主，美國選手史密斯（TommieSmith）和卡羅斯（John Carlos），在頒獎台上手戴黑色手套握拳高舉，力挺「非裔力量」（Black Power）運動的動作。

但對這樣的抗議方式，眾人的意見卻是分歧的。

有些人，如代表美國打了兩屆奧運的艾波特就指，運動員有言論的自由，他們支持擁有這樣的權利，但僅限非代表國家參加國際賽事時。

艾波特在泛美運動會的閉幕記者會上說：「讓美國強大的原因之一，就是我們在很多不同的事物上能自由表達自己的意見，那在我們的國家是很基本的原則，言論有自由、信仰有自由。」

艾波特提到：「但身為運動員，這是我們擱置歧見的機會，無論是在政治上、體育上，還是我們看待事物的方式，放下這一切，慶祝讓世界緊密連結的精神。」

「這正是運動真正的意義，這也是我所認為，奧運和泛美運動會的願景，就是將人們緊緊團結在一起。」

羅斯

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