加拿大女網／小威含淚傷退 19歲安德里斯庫封后

2019-08-12 08:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



加拿大女網賽單打決賽出現令人意外結局，前美國球后小威廉絲（Serena Williams），在首盤1：3落後情況下，僅打了16分鐘宣布因背傷退賽，由19歲羅馬尼亞裔加拿大籍小將安德里斯庫（Bianca Andreescu）奪冠，成為50年來首位地主冠軍。

37歲的小威在1：3時喊出醫療暫停，旋即宣布退賽，在場邊留下遺憾眼淚。她表示四強賽時上背就出現不適，上背痙攣令她無法入眠甚至不能翻身，嘗試各種治療，休息一天仍未好轉。

「我不想在走了這麼遠以後，還沒嘗試就放棄。我知道我會因為沒有出賽，看看是否會有奇蹟發生而後悔。」3度在此地封后的小威不想輕言放棄，連發球都困難也要上場嘗試，最後仍被現實的疼痛打敗。

在小威宣布退賽後上前關心的安德里斯庫，是加拿大1969年後首位地主冠軍，這是她年度同時也是生涯第二冠。23座大賽冠軍感謝19歲小將的暖心舉動，「她的言語、場上表現和球技以及態度完全不像19歲，她擁有一種老靈魂，和非常棒的人格特質。」

奪冠的安德里斯庫賽後顯得不敢置信，「我說不出話，能成為50年來第一位加拿大冠軍，這絕對是美夢成真。」

法網後因肩傷休兵，安德里斯庫表示，這兩個月能做的就是不斷告訴自己不要放棄，「我將傷勢視為挑戰而非挫折，試著去擁抱它。」