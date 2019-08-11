網球／納達爾破紀錄 辛辛那提合體小約、費爸

2019-08-11 23:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



本周登場的辛辛那提名人賽話題十足，不但有蒙特婁名人賽締造新紀錄的「西班牙蠻牛」納達爾，塞爾維亞「世界球王」約克維奇和「瑞士特快車」費德勒也沒缺席，加上「英國希望」墨瑞復出單打，網壇「四大天王」重新聚首。

「四大天王」只有納達爾在蒙特婁名人賽出賽，他昨天淩晨的四強賽因法國對手孟非斯退賽，兵不血刃前進最終戰，生涯第51度在千分名人賽決賽亮相、名列史上第一，若能再退俄羅斯好手梅德維夫，就能帶著生涯第35座名人賽金盃轉戰辛辛那提。

晉級決賽也讓納達爾本周排名維持第二、上周剛過35歲生日的費德勒保持第三，兩人和球王小約近年主宰網壇，合計摘下54大滿貫金盃、超過90場名人賽冠軍，期間只有墨瑞突圍躋身「四大天王」行列，這位打下14座名人賽金盃、2016年登上「年終球王」的英國好手更預言，未來一年半仍會是「三巨頭」天下。

一月動了髖關節手術的墨瑞認為，歲月仍是最大敵人，三巨頭這一年到一年半或許還是冠軍最大熱門，「但18個月到兩年後，我認為會看到不同局面。」