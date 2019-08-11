U23男排／首闖決賽就奪冠 中華男排退印度登頂

2019-08-11 22:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



過去兩屆都以銅牌作收，中華男排隊今年在亞洲U23男子排球錦標賽大突破，昨天先在5局史詩大戰力退日本隊，闖進隊史第一度的冠軍戰，今天更以3：1力退印度隊，首闖最終戰就嘗到封王滋味。

U23男排亞錦賽兩年舉辦一次，首屆賽事2015年舉行，中華男排前兩屆都是打下第三名；今年第三屆賽事落腳緬甸，共有16隊與會，中華隊雖是以分組第2晉級8強，但接續一路連勝，依序擊敗澳洲、大陸隊，昨天4強更以25：20、25：17、16：25、15：25、19：17力退上屆亞軍日本隊。

延續昨天奪勝氣勢，中華隊今天碰印度隊，首局第一次技術暫停以7：8落後，但第二次暫停反取得16：14超前，恢復比賽後又連拿3分，逼出印度隊暫停，暫停後中華隊再追加1分拉開差距，率先以25：21拿下首局。

第2局中華隊複製逆轉劇本，第二次技術暫停時雖陷入13：16落後，但先18：18追平，接續再重扣逆轉，加上張育陞發出「再見愛司」，助隊以25：20取得局數「聽牌」優勢。

第三局中華隊前段雖取得些微領先，但印度隊趁中華隊幾次失誤超前，反以25：19局數開胡。

中華隊第四局前段一路維持領先，雖被印度隊三度追平，仍靠快攻先拿下第16分；第二次技術暫停後，印度隊攻擊出界，中華隊再靠林宜暉強勁發球接連破壞印度隊接發球，將領先擴大到19：15，接續張育陞發球、宋柏霆重扣再建功，雖一度被追到23：22，但靠印度隊連擊拿到第24分，最終就在第2個「金牌點」靠舉球員劉佳昌偷襲得手，驚險以25：23迎接勝利。