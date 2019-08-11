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保齡球／聽障世錦賽 地主女團「銀」恨

2019-08-11 21:44聯合報 記者曾思儒╱即時報導

世界聽障保齡球錦標賽今天進入倒數第2天賽程，地主中華隊勇闖女子團體賽金牌戰，最終雖不敵俄羅斯隊而「銀恨」，但加上林雅琴女子個人全項銀牌在手，單日也有2銀進帳。

2017年聽障奧運會拿下女團金牌的中華隊，今天上午預賽一開始並不順利，打完首局僅以836分暫居第7名，但第二局開始重振旗鼓，打完前四局以3457分與日本隊並列第五，隨後在現場滿場觀眾的加油打氣下，最後兩局打出955、956分，總和5368分一舉攀上預賽第三名、晉級挑戰賽。

準決賽由預賽第一種子俄羅斯隊對第四種子南韓隊、第二種子烏克蘭隊對上第三種子中華隊，地主乘著預賽末段的高昂氣勢與好手感，整局沒有出現失誤，其中第5、6、7格連續擊出全倒打出「火雞」，一舉拉出領先優勢，以217：206力克烏克蘭隊，可惜金牌戰沒能再維持氣勢，151：175敗給俄羅斯隊。

林雅琴團體賽結束後，女子全項以總和4882分不敵俄羅斯帕提斯（Dina Parits）的4938分，再收穫銀牌一面，這也是林雅琴在本屆賽會的第2面個人獎牌。

大會明天壓軸賽程將進行盟主賽，由男、女子組全項前24名選手競逐，我國男子選手張立孝、林呈恩晉級本項競賽，女子選手林雅琴、林香孜、黃淑敏、王玉琴、張堯茜及薛秀珍等6人則是全數晉級，將爭取大會最後的2面獎牌。

中華隊女子團體賽進帳銀牌。圖／中華聽障者體育運動協會提供
中華隊女子團體賽進帳銀牌。圖／中華聽障者體育運動協會提供
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