辛辛那提網賽／話題組合運氣差 連兩戰中「籤王」

2019-08-11 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）和澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）辛辛那提名人賽再度搭檔男雙。 歐新社資料照 分享 facebook 希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）和澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）辛辛那提名人賽再度搭檔男雙，不過兩人看到籤表心情可能有點複雜，兩人第一戰再度抽到「籤王」，遭遇溫布頓剛登頂的哥倫比亞組合卡波（Juan Sebastian Cabal） ／法瑞（Robert Farah）。

兩組人馬上月底的華盛頓公開賽才碰頭，且也是第一輪就強碰，纏戰到「超級搶10」才由經驗更勝一籌的哥倫比亞帶走勝利；辛辛那提又是第一場就對決，成男雙焦點賽事之一。

有趣的是，現今許多單打好手辛辛那提都在雙打「參一腳」，包括西西帕斯在內，單打世界前10的好手就有6人出現在雙打籤表，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）和同胞提沙瑞維奇（ Janko Tipsarevic），持外卡的塞爾維亞組合首戰就碰第2種子波蘭庫柏特（Lukasz Kubot）／巴西梅洛（Marcelo Melo）。

參與雙打的還包括奧地利好手汀恩（Dominic Thiem）、俄羅斯卡查諾夫（Karen Khachanov）、剛在蒙特婁名人賽打進決賽的俄羅斯梅德維夫（Marcelo Demoliner）以及義大利好手佛格尼尼（Fabio Fognini）等。

單打復出的「英國希望」墨瑞（Andy Murray）繼續和西班牙搭檔洛培茲（Feliciano Lopez）聯手，兩人將碰大會第4種子。