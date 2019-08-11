羽球世錦賽／大陸最大敵手 小戴、小天都上榜

2019-08-11 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



大陸北京體育館羽球場貼上世錦賽主要對手。圖／讀者提供 分享 facebook

BWF一級大賽世錦賽19日瑞士巴塞爾登場，我國「一哥」周天成和前「世界球后」戴資穎分居男單和女單第2種子，兩人也是大陸羽球國家隊的主要假想敵，照片甚至直接被貼在羽球隊訓練的北京體育館牆上。

世錦賽前的亞洲3連站，小天就摘下兩座金盃，除在印尼公開賽迎接生涯第一個BWF超級1000分金盃，上周更瓦解泰國公開賽決賽對手伍家朗4個「冠軍點」，迎接BWF超級500系列賽冠軍。

小天世界排名已升到生涯新高第2位，同時也是台灣男單新猷，他世錦賽首戰要碰丹麥世界排名25的維廷哈斯、尋求對戰7連勝；小戴首輪輪空，第二輪本要碰香港葉姵延和加拿大洪德里琪勝家，籤表重抽後，改碰德國華裔選手李怡逢以及印尼菲崔亞妮的勝家。

小天已經3度闖世錦賽8強，去年止步8強就是敗給大陸好手石宇奇，不過去年摘下亞軍的石宇奇今年因左腳踝側副韌帶扭傷缺戰，大陸男單種子序位最高的是前球王諶龍，他是大會第3種子，「超級丹」林丹列11種子；諶龍位於籤表下半區，可能和小天4強碰頭。

女單目前「世界球后」是日本女將山口茜，小戴排第2，另名日姝奧原希望排第3，兩名日將也是大陸國家隊世錦賽主要對手；大陸「一姊」陳雨菲和何冰嬌分列大會第4和第6種子，陳雨菲被分到籤表下半區，若是按照「假想敵」劇本，將於4強對決小戴。

大陸北京體育館羽球場。圖／讀者提供 分享 facebook