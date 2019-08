PGA／短推花2分鐘挨轟 德尚布反擊：故意針對

美國選手德尚布(Bryson DeChambeau)一球距離洞口8呎的短推花了超過2分鐘挨批。 美聯社 分享 facebook

北信菁英賽周五第2輪的比賽,美國選手德尚布(Bryson DeChambeau)一球距離洞口8呎的短推花了超過2分鐘,這段影片也被上傳到推特,引起熱議。

不少人批評德尚布打球太慢、自私,簡直不顧同組選手們在一旁等待的感受,前PGA錦標賽冠軍、現任天空體育的球評賓姆(Rich Beem)表示,這樣的行為應該要被判罰或是取消參賽資格。

德尚布第3輪71桿平標準桿,並列第24,比賽後他立馬開火回擊,表示那球會想那麼久是因為果嶺的樣貌跟冊子上記載得不一樣,很難判斷要怎麼出桿,加上中途他的桿弟對他喊停。

