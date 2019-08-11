親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

反送中／深水埗遊行情勢升級 警發射催淚彈驅散示威者

南市槍擊案疑談判不成遭開槍 30歲男子心臟中槍身亡

運動筆記2019澎湖遠航馬拉松宣傳影片2019矽品臺中港灣馬拉松-引爆海岸線
健行筆記【新北市・三峽】雲森三瀑之姊妹瀑布心靈谷完攻富士山吉田線
NBAJoel Embiid &Ben Simmons 三大兩人小組配合 (2018-19賽季)費城76人三大好球 (2018-19賽季)

PGA／短推花2分鐘挨轟 德尚布反擊：故意針對

2019-08-11 17:26世界日報 體育新聞組╱綜合報導

美國選手德尚布（Bryson DeChambeau）一球距離洞口8呎的短推花了超...
美國選手德尚布（Bryson DeChambeau）一球距離洞口8呎的短推花了超過2分鐘挨批。 美聯社
分享

北信菁英賽周五第2輪的比賽，美國選手德尚布（Bryson DeChambeau）一球距離洞口8呎的短推花了超過2分鐘，這段影片也被上傳到推特，引起熱議。

不少人批評德尚布打球太慢、自私，簡直不顧同組選手們在一旁等待的感受，前PGA錦標賽冠軍、現任天空體育的球評賓姆（Rich Beem）表示，這樣的行為應該要被判罰或是取消參賽資格。

德尚布第3輪71桿平標準桿，並列第24，比賽後他立馬開火回擊，表示那球會想那麼久是因為果嶺的樣貌跟冊子上記載得不一樣，很難判斷要怎麼出桿，加上中途他的桿弟對他喊停。

美巡賽規定，第一個球員擊特定一球，比如從發球台、球道以及果嶺，可以花1分鐘，而其他選手為40秒，但除非該組掉隊，否則是不會有警告、超時以及處罰的。

德尚布相信自己是被故意針對，因為他在比賽中還會考慮空氣密度、風向以及其它因素，遇到像這洞難打的情況大概只有1%的時間。

第2輪和德尚布同組的有湯瑪斯（Justin Thomas）和弗利特伍德（Tommy Fleetwood），湯瑪斯說：「我應該私底下說，我很喜歡德尚布，不過他真的打得很慢。」湯瑪斯也提到打得的慢的球員不是只有德尚布，有很多球員都打球很慢。

湯瑪斯PGA錦標賽
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

蒙特婁網賽／51度闖千分賽決賽 納達爾超車費爸

2019-08-11 12:42

LPGA／妹妹去年封后 泰國女將蘇格蘭賽拚紀錄

2019-08-11 17:18

PGA／北信菁英賽第三輪 潘政琮並列第24

2019-08-11 13:38

英超／開幕周進球多 非關VAR啟用

2019-08-11 17:34

抗議川普散播仇恨 美擊劍選手單膝跪地面臨懲處

2019-08-11 17:31

加拿大女網／50年地主首人 19歲小將決賽尬小威

2019-08-11 13:14

辛辛那提網賽／謝淑薇首輪尬王薔 16強恐碰球后

2019-08-11 08:45

亞洲沙排／顧乃涵、劉碧欣 台灣內戰奪勝

2019-08-11 00:52

加拿大女網／輸球也無礙 大坂直美重返球后

2019-08-11 00:49

U23排球／中華隊五局險勝日本 首闖冠軍戰

2019-08-10 20:59

亞洲沙排／單日連斬2日隊 「冬瓜排骨」晉4強

2019-08-10 19:45

亞洲沙排／台灣內戰勝出 顧乃涵組合將戰亞運銅牌

2019-08-10 15:49

辛辛那提網賽／暖身夠了 墨瑞持外卡重返單打

2019-08-10 14:00

NFL／韓裔壯元穆雷 初登場有大將之風

2019-08-10 13:56

PGA／北信菁英賽R2 潘政琮晉級伍茲因傷退賽

2019-08-10 11:37

加拿大女網／小威雪恥成功 大坂直美下周仍登球后

2019-08-10 11:36

加拿大女網／兵敗球后芭蒂組合 謝淑薇雙打無緣4強

2019-08-10 08:11

網球／名人賽379勝 蠻牛超越費爸居第一

2019-08-10 00:35

亞洲沙排／台灣「冬瓜排骨」 險進12強

2019-08-10 00:30

射箭／陣頭囝仔陳昭升 射下亞洲盃金牌

2019-08-09 23:01

亞洲沙排／澎湖首辦國際賽 潘姿怡帶傷就是要參賽

2019-08-09 20:25

羽球／世錦賽女單重新抽籤 戴資穎8強仍恐碰辛德胡

2019-08-09 19:30

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

MLB／洋基小將續蹲3A：沒升我真是瘋了

2019-08-11 10:32

口誤要林書豪去NBA擦地板 央視正妹主播挨批

2019-08-11 13:25

MLB／陳偉殷下半季回穩 馬丁利稱讚有價值

2019-08-11 08:43

日職／王柏融挨球吻左腳踝挫傷 狀況還要觀察

2019-08-10 18:44

NBA／畢斯利預計簽約活塞 促08年狀元榜眼合體

2019-08-11 12:40

世界盃男籃／字母哥牛刀小試 率希臘大勝匈牙利

2019-08-11 14:25

中國舉辦名人慈善賽 林書豪帶冠軍金盃現身

2019-08-11 12:05

中職／獨盟新洋投報到？猿隊買斷多明尼合約

2019-08-11 10:43

世界盃男籃／皮朋仍看好美國隊：但得證明自己

2019-08-11 09:27

NBA／哈登、衛少不搭？ 塔克：痛恨這種說法

2019-08-11 10:07

U23排球／中華隊五局險勝日本 首闖冠軍戰

2019-08-10 20:59

MLB／連4戰無失分 殷仔中繼代表作

2019-08-11 00:47

NBA／官網評近10年前3隊 加碼預測下個10年

2019-08-11 14:50

世界盃男籃／點名米歇爾夠拚 華克：像另一個我

2019-08-11 11:08

NBA／代言約今年期滿 美媒點5球星將左右市場

2019-08-11 17:45

世界盃男籃／為波總而戰 庫茲瑪：最愛的教頭

2019-08-11 11:57

MLB／警方擺烏龍持槍盤查 凱許曼：他們很敬業

2019-08-11 09:42

MLB／太空人菜鳥三響 23分破隊史電爆金鶯

2019-08-11 12:42

MLB／楚奧特敲芬威球場首轟 教頭虧：跟我一樣

2019-08-11 10:13

MLB／牛棚球速提升 投手大谷恢復8成功力

2019-08-11 07:57

中職／連3季20轟創本土紀錄 張志豪盼成最佳範例

2019-08-10 20:55

日職／前役遭觸身球 王柏融隨隊未先發

2019-08-11 11:41

中職／張志豪連3季20轟：不是瘦小就不行

2019-08-11 00:38

中職／兄弟8：1克悍將 彭政閔出場球迷仍激動

2019-08-10 20:52

中職／林智勝敲兄弟本季百轟 伍鐸挨轟數第一

2019-08-11 14:48

小馬青少棒／首局海灌9分 中華隊輕取波多黎各

2019-08-11 09:09

MLB／ 艾瓦瑞茲無低潮狂轟 幾乎預約新人王

2019-08-11 15:30

辛辛那提網賽／謝淑薇首輪尬王薔 16強恐碰球后

2019-08-11 08:45

日職／傷癒才剛復出 大王又挨觸身球

2019-08-11 00:45

中職／廖乙忠去年選秀會落選 差點投出罕見紀錄

2019-08-11 16:42

NBA／綠衫軍新兵備戰 找學長爵士戈貝爾當幫手

2019-08-11 16:24

加拿大女網／輸球也無礙 大坂直美重返球后

2019-08-11 00:49

MLB／大都會又演逆轉情節 近16戰收15勝

2019-08-11 11:22

MLB／紅人艾奎諾單場三響 生涯十場七轟平紀錄

2019-08-11 11:25

中職／張志豪連3季20轟 兄弟擊敗悍將

2019-08-10 20:19

中職／廖乙忠投出代表作 林智勝雙響擊敗悍將

2019-08-11 16:20

MiLB／林子偉單場3安 江少慶先發吞敗

2019-08-11 14:06

中職／尼克斯無四死球完封勝 猿4轟打暈獅

2019-08-10 20:54

NBA／攏絡球星 快艇找雷納德高中摯友當助教

2019-08-11 15:04

蒙特婁網賽／51度闖千分賽決賽 納達爾超車費爸

2019-08-11 12:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top