PGA／短推花2分鐘挨轟 德尚布反擊：故意針對

2019-08-11 17:26 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



美國選手德尚布（Bryson DeChambeau）一球距離洞口8呎的短推花了超過2分鐘挨批。 美聯社 分享 facebook

北信菁英賽周五第2輪的比賽，美國選手德尚布（Bryson DeChambeau）一球距離洞口8呎的短推花了超過2分鐘，這段影片也被上傳到推特，引起熱議。

不少人批評德尚布打球太慢、自私，簡直不顧同組選手們在一旁等待的感受，前PGA錦標賽冠軍、現任天空體育的球評賓姆（Rich Beem）表示，這樣的行為應該要被判罰或是取消參賽資格。

德尚布第3輪71桿平標準桿，並列第24，比賽後他立馬開火回擊，表示那球會想那麼久是因為果嶺的樣貌跟冊子上記載得不一樣，很難判斷要怎麼出桿，加上中途他的桿弟對他喊停。

anyone need a nap?



here’s DeChambeau pacing off a 70-yard shot which took over 3 minutes to hit (couldn’t post the entire video it took so long) pic.twitter.com/7A3Azeftyu — Eric Patterson (@EPatGolf) August 9, 2019

美巡賽規定，第一個球員擊特定一球，比如從發球台、球道以及果嶺，可以花1分鐘，而其他選手為40秒，但除非該組掉隊，否則是不會有警告、超時以及處罰的。

德尚布相信自己是被故意針對，因為他在比賽中還會考慮空氣密度、風向以及其它因素，遇到像這洞難打的情況大概只有1%的時間。

第2輪和德尚布同組的有湯瑪斯（Justin Thomas）和弗利特伍德（Tommy Fleetwood），湯瑪斯說：「我應該私底下說，我很喜歡德尚布，不過他真的打得很慢。」湯瑪斯也提到打得的慢的球員不是只有德尚布，有很多球員都打球很慢。