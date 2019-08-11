親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

反送中／深水埗遊行情勢升級 警發射催淚彈驅散示威者

南市槍擊案疑談判不成遭開槍 30歲男子心臟中槍身亡

運動筆記2019澎湖遠航馬拉松宣傳影片2019矽品臺中港灣馬拉松-引爆海岸線
健行筆記【新北市・三峽】雲森三瀑之姊妹瀑布心靈谷完攻富士山吉田線
NBAJoel Embiid &Ben Simmons 三大兩人小組配合 (2018-19賽季)費城76人三大好球 (2018-19賽季)

抗議川普散播仇恨 美擊劍選手單膝跪地面臨懲處

2019-08-11 17:31中央社 利馬10日綜合外電報導

美國奧運擊劍奪牌選手殷波登（Race Imboden）領獎時以單膝跪地方式抗議總...
美國奧運擊劍奪牌選手殷波登（Race Imboden）領獎時以單膝跪地方式抗議總統川普。 歐新社
分享

美國奧運擊劍奪牌選手殷波登（Race Imboden），因在秘魯利馬舉行的泛美運動會頒獎台以單膝跪地方式抗議美國社會不公，將遭美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會（USOPC）懲處。

殷波登所屬的美國隊在泛美運動會（Pan Am Games）鈍劍團體賽勇奪金牌，他9日在頒獎典禮中，隨美國國旗冉冉升起之際單膝跪地，做出政治性抗議行動。

殷波登稍後透過推特解釋他的行為，說：「我們必須敦促改變。」他說：「我很榮幸本週能代表美國隊征戰泛美運動會，並將金牌、銅牌帶回家。」

「然而，我心中熱愛的國家的種種短處，卻讓這份驕傲大打折扣，而種族主義、槍枝管制、不當對待移民，以及一個散播仇恨的總統，是這份落落長名單中的幾個要項。」

「我選擇犧牲今天在頒獎台上的榮耀時刻，以喚醒各界重視我認為亟需關注的議題。我也藉此呼籲各方，利用你們自己的平台來爭取賦權和改變。」

運動員單膝跪地，已成美國抗議不公義的一種方式。

這種抗議方式2016年發跡，發起人是前職業美足NFL舊金山49人四分衛卡珀尼克（Colin Kaepernick），他盼藉由這種方式喚醒各界重視警察射殺手無寸鐵黑人的問題。

然而，殷波登的行為違反了一項所有美國隊運動員都簽下的同意書，那份同意書要求運動員在比賽期間，不得「評論或宣傳任何有政治、宗教、種族本質的議題，或其他議題」。

美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會（UnitedStates Olympic and Paralympic Committee，簡稱USOPC）發言人瓊斯（Mark Jones）告訴路透社，所有參加2019年泛美運動會的運動員，都應該遵守選手資格條款，即避免從事政治性抗議活動。

「這一例中，殷波登並未謹遵他對大會和USOPC的承諾。我們尊重他表達看法的權利，但我們對他選擇不遵守自己的承諾感到失望。」

「我們的領導階層將檢視這可能帶來的後果。」

目前還無法確定殷波登將面臨什麼樣的懲罰，但可能會影響他爭取參加明年奧運的機會。奧運同樣禁止政治性抗議活動。

殷波登並非唯一嗆川普的運動員。奧運9金得主劉易士（Carl Lewis）先前在本次賽事的記者會中，批評美國總統川普「種族歧視」且「貶低女性」。

尼克
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

蒙特婁網賽／51度闖千分賽決賽 納達爾超車費爸

2019-08-11 12:42

LPGA／妹妹去年封后 泰國女將蘇格蘭賽拚紀錄

2019-08-11 17:18

PGA／北信菁英賽第三輪 潘政琮並列第24

2019-08-11 13:38

英超／開幕周進球多 非關VAR啟用

2019-08-11 17:34

PGA／短推花2分鐘挨轟 德尚布反擊：故意針對

2019-08-11 17:26

加拿大女網／50年地主首人 19歲小將決賽尬小威

2019-08-11 13:14

辛辛那提網賽／謝淑薇首輪尬王薔 16強恐碰球后

2019-08-11 08:45

亞洲沙排／顧乃涵、劉碧欣 台灣內戰奪勝

2019-08-11 00:52

加拿大女網／輸球也無礙 大坂直美重返球后

2019-08-11 00:49

U23排球／中華隊五局險勝日本 首闖冠軍戰

2019-08-10 20:59

亞洲沙排／單日連斬2日隊 「冬瓜排骨」晉4強

2019-08-10 19:45

亞洲沙排／台灣內戰勝出 顧乃涵組合將戰亞運銅牌

2019-08-10 15:49

辛辛那提網賽／暖身夠了 墨瑞持外卡重返單打

2019-08-10 14:00

NFL／韓裔壯元穆雷 初登場有大將之風

2019-08-10 13:56

PGA／北信菁英賽R2 潘政琮晉級伍茲因傷退賽

2019-08-10 11:37

加拿大女網／小威雪恥成功 大坂直美下周仍登球后

2019-08-10 11:36

加拿大女網／兵敗球后芭蒂組合 謝淑薇雙打無緣4強

2019-08-10 08:11

網球／名人賽379勝 蠻牛超越費爸居第一

2019-08-10 00:35

亞洲沙排／台灣「冬瓜排骨」 險進12強

2019-08-10 00:30

射箭／陣頭囝仔陳昭升 射下亞洲盃金牌

2019-08-09 23:01

亞洲沙排／澎湖首辦國際賽 潘姿怡帶傷就是要參賽

2019-08-09 20:25

羽球／世錦賽女單重新抽籤 戴資穎8強仍恐碰辛德胡

2019-08-09 19:30

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

MLB／洋基小將續蹲3A：沒升我真是瘋了

2019-08-11 10:32

口誤要林書豪去NBA擦地板 央視正妹主播挨批

2019-08-11 13:25

MLB／陳偉殷下半季回穩 馬丁利稱讚有價值

2019-08-11 08:43

日職／王柏融挨球吻左腳踝挫傷 狀況還要觀察

2019-08-10 18:44

NBA／畢斯利預計簽約活塞 促08年狀元榜眼合體

2019-08-11 12:40

世界盃男籃／字母哥牛刀小試 率希臘大勝匈牙利

2019-08-11 14:25

中國舉辦名人慈善賽 林書豪帶冠軍金盃現身

2019-08-11 12:05

中職／獨盟新洋投報到？猿隊買斷多明尼合約

2019-08-11 10:43

世界盃男籃／皮朋仍看好美國隊：但得證明自己

2019-08-11 09:27

NBA／哈登、衛少不搭？ 塔克：痛恨這種說法

2019-08-11 10:07

U23排球／中華隊五局險勝日本 首闖冠軍戰

2019-08-10 20:59

MLB／連4戰無失分 殷仔中繼代表作

2019-08-11 00:47

NBA／官網評近10年前3隊 加碼預測下個10年

2019-08-11 14:50

世界盃男籃／點名米歇爾夠拚 華克：像另一個我

2019-08-11 11:08

NBA／代言約今年期滿 美媒點5球星將左右市場

2019-08-11 17:45

世界盃男籃／為波總而戰 庫茲瑪：最愛的教頭

2019-08-11 11:57

MLB／警方擺烏龍持槍盤查 凱許曼：他們很敬業

2019-08-11 09:42

MLB／太空人菜鳥三響 23分破隊史電爆金鶯

2019-08-11 12:42

MLB／楚奧特敲芬威球場首轟 教頭虧：跟我一樣

2019-08-11 10:13

MLB／牛棚球速提升 投手大谷恢復8成功力

2019-08-11 07:57

中職／連3季20轟創本土紀錄 張志豪盼成最佳範例

2019-08-10 20:55

日職／前役遭觸身球 王柏融隨隊未先發

2019-08-11 11:41

中職／張志豪連3季20轟：不是瘦小就不行

2019-08-11 00:38

中職／兄弟8：1克悍將 彭政閔出場球迷仍激動

2019-08-10 20:52

中職／林智勝敲兄弟本季百轟 伍鐸挨轟數第一

2019-08-11 14:48

小馬青少棒／首局海灌9分 中華隊輕取波多黎各

2019-08-11 09:09

MLB／ 艾瓦瑞茲無低潮狂轟 幾乎預約新人王

2019-08-11 15:30

辛辛那提網賽／謝淑薇首輪尬王薔 16強恐碰球后

2019-08-11 08:45

日職／傷癒才剛復出 大王又挨觸身球

2019-08-11 00:45

中職／廖乙忠去年選秀會落選 差點投出罕見紀錄

2019-08-11 16:42

NBA／綠衫軍新兵備戰 找學長爵士戈貝爾當幫手

2019-08-11 16:24

加拿大女網／輸球也無礙 大坂直美重返球后

2019-08-11 00:49

MLB／大都會又演逆轉情節 近16戰收15勝

2019-08-11 11:22

MLB／紅人艾奎諾單場三響 生涯十場七轟平紀錄

2019-08-11 11:25

中職／張志豪連3季20轟 兄弟擊敗悍將

2019-08-10 20:19

中職／廖乙忠投出代表作 林智勝雙響擊敗悍將

2019-08-11 16:20

MiLB／林子偉單場3安 江少慶先發吞敗

2019-08-11 14:06

中職／尼克斯無四死球完封勝 猿4轟打暈獅

2019-08-10 20:54

NBA／攏絡球星 快艇找雷納德高中摯友當助教

2019-08-11 15:04

蒙特婁網賽／51度闖千分賽決賽 納達爾超車費爸

2019-08-11 12:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top