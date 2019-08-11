抗議川普散播仇恨 美擊劍選手單膝跪地面臨懲處

2019-08-11 17:31 中央社 利馬10日綜合外電報導



美國奧運擊劍奪牌選手殷波登（Race Imboden）領獎時以單膝跪地方式抗議總統川普。 歐新社 分享 facebook

美國奧運擊劍奪牌選手殷波登（Race Imboden），因在秘魯利馬舉行的泛美運動會頒獎台以單膝跪地方式抗議美國社會不公，將遭美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會（USOPC）懲處。

殷波登所屬的美國隊在泛美運動會（Pan Am Games）鈍劍團體賽勇奪金牌，他9日在頒獎典禮中，隨美國國旗冉冉升起之際單膝跪地，做出政治性抗議行動。

殷波登稍後透過推特解釋他的行為，說：「我們必須敦促改變。」他說：「我很榮幸本週能代表美國隊征戰泛美運動會，並將金牌、銅牌帶回家。」

「然而，我心中熱愛的國家的種種短處，卻讓這份驕傲大打折扣，而種族主義、槍枝管制、不當對待移民，以及一個散播仇恨的總統，是這份落落長名單中的幾個要項。」

「我選擇犧牲今天在頒獎台上的榮耀時刻，以喚醒各界重視我認為亟需關注的議題。我也藉此呼籲各方，利用你們自己的平台來爭取賦權和改變。」

運動員單膝跪地，已成美國抗議不公義的一種方式。

這種抗議方式2016年發跡，發起人是前職業美足NFL舊金山49人四分衛卡珀尼克（Colin Kaepernick），他盼藉由這種方式喚醒各界重視警察射殺手無寸鐵黑人的問題。

然而，殷波登的行為違反了一項所有美國隊運動員都簽下的同意書，那份同意書要求運動員在比賽期間，不得「評論或宣傳任何有政治、宗教、種族本質的議題，或其他議題」。

美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會（UnitedStates Olympic and Paralympic Committee，簡稱USOPC）發言人瓊斯（Mark Jones）告訴路透社，所有參加2019年泛美運動會的運動員，都應該遵守選手資格條款，即避免從事政治性抗議活動。

「這一例中，殷波登並未謹遵他對大會和USOPC的承諾。我們尊重他表達看法的權利，但我們對他選擇不遵守自己的承諾感到失望。」

「我們的領導階層將檢視這可能帶來的後果。」

目前還無法確定殷波登將面臨什麼樣的懲罰，但可能會影響他爭取參加明年奧運的機會。奧運同樣禁止政治性抗議活動。

殷波登並非唯一嗆川普的運動員。奧運9金得主劉易士（Carl Lewis）先前在本次賽事的記者會中，批評美國總統川普「種族歧視」且「貶低女性」。