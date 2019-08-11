英超／開幕周進球多 非關VAR啟用

2019-08-11 17:34 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



英超首週各隊火力全開，貢獻令球迷滿意的進球饗宴，但卻非VAR的功勞。 美聯社 分享 facebook

足壇頂級聯賽新賽季由英超拉開序幕！

10日為英超新賽季首週，各大豪門經過休賽季瘋狂補強後火力全開，首輪獲勝球隊多以高進球數碾壓取勝，但暴漲的進球數目前看來與VAR的啟用無關。外媒於11日報導，點球判罰並未因VAR而增加，反而是VAR以毫釐之差「吃掉」榜首曼城隊的進球，引發英超球迷對於這項新技術的不滿。

期待VAR技術

上賽季在歐冠最成功的英超聯賽重新證明自己是「全歐洲最頂尖聯賽」，本季各大球隊都卯起來補強，連一向以吝嗇出名、常被自家球迷自嘲窮鬼的兵工廠都斥鉅資找新援，再加上首度引進VAR技術，讓外界特別期待本季英超的精彩與話題程度。

截至11日，英超首週踢完7場賽事，多達5戰是勝方轟到3球的進球大戰，去年爭冠雙雄利物浦與曼城更是以4球與5球血洗對手，目前看來牌面上陣容強度差距拉大，增多的進球數也迎合多數球迷的看球喜好。

除了雙雄之外的三場進球慘案分別是：前四強權熱刺以3:1擊敗升班馬阿士頓維拉，去年狀態糟、驚險保級的南安普敦以3球慘敗給伯恩利，而新戰術有成的「海鷗」布萊頓則是以3:0擊敗「黃蜂軍團」沃特福德。

首週啟用就顧人怨

據專業體育網《Bleacher Report》報導，但本季前7戰的大比分球賽與新啟用的VAR無關，並未如各界預期的「VAR抓出禁區內犯規而增加判罰點球機會」，目前7場球賽僅曼城隊的阿奎羅獲得點球機會；VAR不只沒抓到藏在禁區的犯規，反而還沒收進球，曼城隊邊鋒熱蘇斯的進球被VAR以「隊友些微越位在先」取消。

對於熱蘇斯進球的判罰，不只球迷不買VAR帳、連專家都表達不滿，著名足球評論員凱伊與毛布雷就透過推文指出，VAR因為助攻給熱蘇斯的斯特林，以「不到一公分的距離」越位在先而無效，雖然符合事實（一點點的越位）、但卻不討喜，畢竟VAR取消的是一顆團隊合作很精彩的進球；對球迷而言，他們得與球員一樣重新適應VAR帶來的新節奏，未來進球不能先歡呼，得先看看VAR同不同意。

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