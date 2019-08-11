加拿大女網／50年首位決賽地主 19歲小將尬小威爭冠

2019-08-11 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



羅馬尼亞裔加拿大籍19歲青少女安德里斯庫（Bianca Andreescu），今日在鄉親父老面前揚眉吐氣，6：4、7：6（5）擊敗美國好手珂寧（Sofia Kenin），成為加拿大網賽50年來首位地主決賽選手，決賽迎戰美國球后小威廉絲（Serena Williams）。

安德里斯庫前一站出賽已經是5月法網，她當時次輪因右肩傷勢退賽，休息兩個月後才以地主之姿復出，前捷克球后普莉絲可娃（Karolina Pliskova）16強成為她的手下敗將，四強再拍退珂寧，成為1969年後首位決賽地主。

「過去兩個月相當艱辛，但我很開心能夠回到場上。」安德里斯庫拿下勝利後雙手掩面，雙膝跪地慶祝勝利，並和場邊的雙親擁抱。

安德里斯庫表示，此役雖然是兩盤勝出，但贏得並不輕鬆，「我非常緊張，而現在更是開心到快哭了，這場比賽遠比印地安泉奪冠更意義重大。」

安德里斯庫雙親都是羅馬尼亞人，父母年輕時因工作移民加拿大，兩人都非運動員，但讓安德里斯庫7歲起學習網球，11歲時獲加國國家隊教練布魯諾（Sylvain Bruneau）指導，並在偶像前羅馬尼亞球后哈蕾普（Simona Halep）建議下於2016年轉職業。

3月在WTA最高等級年度四站的印地安泉超強賽（Premier Mandatory），安德里斯庫一鳴驚人，以黑馬之姿掃落兩大前球后蒙奎露扎（Garbiñe Muguruza）、柯波兒（Angelique Kerber）奪下生涯首冠，世界排名一舉衝上22名。此站闖決賽，下周排名至少將提升到生涯新高19名。