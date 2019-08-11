蒙特婁網賽／51度闖千分賽決賽 納達爾超車費爸

2019-08-11 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



納達爾第51度進千分賽決賽，將與世界第九俄羅斯好手梅德維夫爭冠，力拚空前千分賽第35冠。 美聯社 分享 facebook

羅傑斯盃尋求衛冕，蒙特婁網賽男單頭號種子納達爾（Rafael Nadal），由於四強賽對手法國「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils）退賽，納達爾兵不血刃，第51度進千分賽決賽，將與世界第九俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）爭冠，力拚空前千分賽第35冠。

羅傑斯盃1980年起奇數年男網於蒙特婁登場、女網多倫多開打，偶數年反之。納達爾過去生涯四度在羅傑斯盃封王，2005年、2013年就是在此地拿下，今年要尋求第三度在蒙特婁奪冠，並成為1980年起連霸第六人。

納達爾在蒙特婁網賽已經寫下多項紀錄，16強拿下千分賽第379勝，擠下「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）成為史上第一，而孟非斯腳踝受傷退賽，納達爾生涯第51次闖千分賽決賽，再度「超車」費爸的50次，史上居冠。

目前納達爾手握千分賽34冠，領先約克維奇（Novak Djokovic）的33冠，決賽與梅德維夫生涯首次碰頭，若奪冠將再創新猷，此外也勢必讓納達爾拚戰美網注入強心針；他今年法網捧回火槍手盃前，就在羅馬名人賽拿下第34冠，為大滿貫路增添信心。